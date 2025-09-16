WTA odejmie punkty Świątek w rankingu. Oto powód

Aryna Sabalenka i Iga Świątek są zdecydowanie najlepszymi tenisistkami tego sezonu. Białorusinka i Polka jako pierwsze zapewniły sobie udział w WTA Finals, imprezie kończącej sezon. Obie również znajdują się na pierwszych miejscach rankingu WTA. Wygląda jednak na to, że w punktacji światowego zestawienia ponownie dojdzie do chaosu.

Sabalenka i Świątek stracą punkty? Kontrowersyjne przepisy

Aktualnie od najlepszych tenisistek świata, takich jak Sabalenka i Świątek, WTA oczekuje, że będą rywalizować w potencjalnie 21 wydarzeniach w ciągu sezonu. To ogromna liczba turniejów.

Wszystko zaczyna się od czterech imprez wielkoszlemowych, następnie pojawia się dziesięć turniejów rangi WTA 1000. Zawodniczki mają też brać udział w sześciu wydarzeniach rangi WTA 500 w ciągu sezonu, a później w WTA Finals pod koniec roku, jeśli się oczywiście zakwalifikują. Ostatecznie do rankingu bierze się pod uwagę 18 turniejów, a w przypadku awansu do WTA Finals 19.

Na czym polega największa kontrowersja, która czeka nas również w tym roku? Jeśli zawodniczki nie wzięły udziału w wystarczającej liczbie wydarzeń poza turniejami Wielkiego Szlema lub WTA 1000, do ich rankingu dopisywane jest zero. To w praktyce oznacza, że po umownym dopisaniu zera za brak występu w poszczególnej imprezie rangi WTA 500, odejmowane są najsłabsze występy w turniejach WTA 1000.

Jak to wyglądało przed rokiem? Oto straty Świątek i Sabalenki

W poprzednim sezonie polskiej tenisistce odjęto łącznie 250 punktów, a jej największej rywalce 75. W tym roku przynajmniej w przypadku Sabalenki straty mogą być większe. Bialorusinka zagrała tylko w trzech turniejach WTA 500, a przypomnijmy, że działacze wymagają od tenisistek sześciu takich występów.

Przed Świątek natomiast zmagania w Seulu. Będzie to dla niej w tym roku czwarty turniej WTA 500, ale oczywistym jest fakt, że do końca roku 24-latka nie spełni wymagań WTA.

Wdrożenie punktacji do rankingu odnoszącej się do imprez WTA 500 nastąpi prawdopodobnie na kilka tygodni przed WTA Finals. Do tamtego momentu trzeba poczekać na to, ile ostatecznie punktów zostanie odjętych z dorobku Sabalenki i Świątek.