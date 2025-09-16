Alarm w Seulu! Pilne wieści dla Igi Świątek

Pogoda w Seulu we wtorek nie rozpieszczała, zanosiło się opady deszczu. A gdy już zaczęło padać, to rozpadało się na dobre. Nie udało się rozegrać wszystkich zaplanowanych spotkań.

Pogoda torpeduje turniej z udziałem Śwątek

Organizatorzy turnieju WTA 500 chcieli, by dziś rozegrano w sumie sześć meczów na dwóch kortach. Przy panujących warunkach pogodowych wydawało się to praktycznie niemożliwe. Swoje spotkanie rozegrała Barbora Krejcikova, która pokonała Tatianę Pozorową w dwóch setach 6:1, 6:2. Caty McNally zagrała dwa sety z Dianą Sznajder, ale tutaj potrzebna będzie trzecia partia. Jest 6:2, 2:6 z perspektywy Amerykanki.

Wiadomo już, że ze względu na obfite opady deszczu nie uda się dzisiaj ani dograć meczu McNally - Sznajder, ani rozegrać pozostałych czterech spotkań. Organizatorzy podjęli decyzję o przedwczesnym zakończeniu dnia meczowego.

Decyzję dotyczącą jednego przełożonego spotkania podjęto już wcześniej, a to ważne z perspektywy Igi Świątek. Polka zacznie grę od drugiej rundy, ale wciąż nie zna rywalki. Spotkanie Sorany Cirstei z Anastasią Zacharową miało kończyć rywalizację na drugim korcie, ale zostało przeniesione na środę.

Dokładne godziny meczów trzeciego dnia turnieju w Seulu będą podane później, organizatorzy muszą znaleźć miejsca dla starć z udziałem Emmy Raducanu, Beatrz Haddad Mai i Tatjany Marii.

Niestety, prognozy pogody na środę nie są optymistyczne, zapowiadane są opady do późnego popołudnia.