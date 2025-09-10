Legendarny tenisista przekroczył granicę. Doigrał się

Lleyton Hewitt, trzykrotny mistrz wielkoszlemowy i dawny lider rankingu ATP, obecnie jest kapitanem reprezentacji Australii w rozgrywkach Pucharu Davisa. Tam wydarzyła się historia, która sprowadziła na 44-latka poważne konsekwencje.

Lleyton Hewitt się doigrał. ITIA ogłasza ws. kary dla legendy za spięcie z 60-latkiem

"Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) może dziś potwierdzić, że kapitan reprezentacji Australii w Pucharze Davisa, Lleyton Hewitt, został zawieszony na dwa tygodnie na mocy orzeczenia niezależnego trybunału w ramach Tenisowego Programu Antydopingowego (TADP). Hewitt został również ukarany grzywną w wysokości 30 tys. dolarów australijskich" - czytamy na oficjalnej stronie ITIA.

O co poszło? Otóż 23 listopada zeszłego roku w Maladze po przegranym meczu z Włochami w półfinale PD Hewitt popchnął 60-letniego wolontariusza odpowiadającego za kontrolę antydopingową. Z tego powodu 6 stycznia został oskarżony "o naruszenie artykułu 7.15.1.1 TADP (zachowanie obraźliwe wobec funkcjonariusza kontroli antydopingowej)". Nie przyznawał się do winy i argumentował swoje zachowanie samoobroną, lecz nie przekonało to trybunału. Wyrok zapadł 4 sierpnia.

Lleyton Hewitt zawieszony za naruszenie podczas Pucharu Davisa. W najbliższych meczach Australii się pojawi

Co ważne, zawieszenie będzie obowiązywać w okresie 24 września - 7 października, "aby uniknąć 'nadmiernego karania' Hewitta poprzez wpływanie na jego kalendarz rozgrywek Pucharu Davisa (w najbliższy weekend Australia zagra o turniej finałowy, z Belgią w Sydney)" oraz aby "zapewnić możliwość złożenia odwołania" przed wejściem sankcji w życie. Co będą one obejmowały?

"W trakcie zawieszenia Hewitt nie może brać udziału we wszystkich działaniach związanych z tenisem, w tym w roli trenera, mentora, zawodnika, kapitana i innych powiązanych rolach" - wyjaśniono. Na razie 44-latek nie złożył apelacji.

