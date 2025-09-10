Absolutny dramat w meczu Linette. 21 minut i nagły koniec

Magda Linette (37. WTA) w turnieju w Guadalajarze była jedną z faworytek i rozstawiona z "5". W pierwszej rundzie była faworytką meczu z Kolumbijką Emilianą Arango (86. WTA). Od początku pojedynek miał sensacyjny przebieg.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Dramat w meczu Magdy Linette

21 - zaledwie tyle minut trwał pierwszy set meczu Linette - Arango. To z pewnością jeden z najkrótszych setów polskiej tenisistki w karierze. Polka zaczęła go fatalnie, bo po zaledwie czterech gemach przegrywała 0:4 i wygrała zaledwie dwa z osiemnastu punktów. Linette walczyła w dwóch kolejnych gemach, miała nawet dwa break pointy, ale ich nie wykorzystała. Ostatecznie przegrała pierwszą partię do 0.

Wtedy Polka zdecydowała się poddać mecz. Doznała bowiem kontuzji kolana.

"Przykre obrazki w Guadalajarze. Magda Linette skreczowała przy stanie 0:6 w starciu pierwszej rundy WTA 500 z Emilianą Arango. Wyglądało to na problemy z kolanem. Życzymy Polce szybkiego powrotu do zdrowia" - pisze serwis "Z kortu - informacje tenisowe"

Linette nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Pod koniec sierpnia odpadła już w I rundzie turnieju wielkoszlemowego - US Open, przegrywając 5:7, 5:7 z Amerykanką McCartney Kessler (39. WTA). Wcześniej odpadła w 1/8 finału w Cincinnati i już po pierwszych spotkaniach turniejów w Montrealu, Wimbledonie i Eastbourne. W tej ostatniej imprezie też skreczowała.

Zobacz także: Dostała pracę u Świątek. Tak wyglądał ostatni etap rekrutacji

Linette w tym sezonie ma bilans 21 zwycięstw i 22 porażki. Ostatni raz ujemny bilans miała dwa lata temu (27-29).

Arango w kolejnej rundzie zmierzy się z Australijką Storm Hunter (1269. WTA).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU