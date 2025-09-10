Dostała pracę u Świątek. Tak wyglądał ostatni etap rekrutacji

Iga Świątek ma przy sobie kilka zaufanych osób. W grudniu 2024 roku do jej teamu dołączyła Daria Sulgostowska. Miało to miejsce w trudnym momencie kariery najlepszej polskiej tenisistki. Niedługo wcześniej Świątek zmieniła bowiem szkoleniowca. Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette. Przede wszystkim jednak u zawodniczki wykryto niedozwoloną substancję. Sprawa została wyjaśniona. Na Świątek nałożony został symboliczny okres miesięcznego zawieszenia, ale nerwy w tamtym okresie były ogromne.

Była rozmowa z Igą Świątek. "Mamy podobną energię"

Sulgostowska jest menedżerką PR Igi Świątek. Odpowiada głównie za jej relację z mediami i za to jakie informacje ujrzą światło dzienne.

- Zeszłoroczna propozycja od teamu Igi Świątek, żeby do niego dołączyć, to było coś, o czym nawet nie pomyślałam, że może się zdarzyć - powiedziała Sulgostowska w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Wcześniej znała tylko Darię Abramowicz, psycholożkę Igi Świątek, a z samą tenisistką nie miała do czynienia. Nie było też żadnej relacji z teamem zawodniczki.

- Alina Sikora (menedżerka Igi - przyp.red.) powiedziała, że jest konkretna propozycja na stole. Szukano osoby, która ma kompetencje medialno-komunikacyjno-PR-owe i preferencyjnie zna się też na tenisie - rozumie jego specyfikę. Z połączenia tych dwóch kompetencji wyszła moja osoba - wskazała Sulgostowska.

- Później rozmawiałam z Paulą Wolecką, która opowiedziała o mojej potencjalnej roli. Ona pełniła ją przez 4 lata. Finalnym etapem rekrutacji była rozmowa z samą Igą. Podczas niej przekonałam się, że w jakiś sposób niesiemy te same wartości, mamy podobną energię. Fajnie było spróbować razem dalej budować ten obszar - dodała.

Świątek otrzymuje mnóstwo propozycji. "Kilkanaście tygodniowo"

Menedżerka PR wskazała również, jak wyglądają obowiązki medialne najlepszej polskiej tenisistki. Niektórzy bowiem zarzucają jej, że jest niedostępna, a tymczasem licząc konferencje prasowe po meczach i przed turniejami to wychodzi około 100 spotkań z dziennikarzami rocznie.

Nie może też dziwić fakt, że Świątek otrzymuje kilkanaście propozycji wywiadów tygodniowo. Większość tych próśb oczywiście nie jest spełniana.

