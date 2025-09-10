6:2, 6:0. Skompromitowała się. A dopiero była "postrachem" Świątek

Kończy się rok 2023. Maria Sakkari finiszuje jako dziewiąta rakieta świata i jest świeżo po występie w WTA Finals w Cancun. Niezbyt udanym co prawda, bo przegrała wszystkie trzy mecze w grupie z Aryną Sabalenką, Jeleną Rybakiną i Jessicą Pegulą, jednak sam udział w tych zawodach świadczy o tym, że Greczynka to ścisła światowa czołówka. Sakkari swego czasu była też dużym problemem dla Igi Świątek. Polka przegrała z nią ich trzy pierwsze bezpośrednie mecze, w tym nawet na Roland Garros 2021. Niestety dla Marii wspomniany 2023 rok był ostatnim tak udanym.

Kiedyś grała w WTA Finals i była postrachem Świątek. Dziś? Szkoda gadać

Dwa lata minęły, a ona może obecnie jedynie powspominać najlepsze czasy. Obecnie jest klasyfikowana na 55. miejscu w rankingu WTA. Ten rok jest pierwszym od 2020, gdy nie zagrała choćby w jednym finale turniejowym. Ogólnie w 2025 roku znajdziemy tylko trzy turnieje, w których Sakkari potrafiła wygrać więcej niż jeden mecz w drabince głównej. Po US Open, gdzie dotarła do III rundy (porażka z Beatriz Haddad Maią), udała się do Guadalajary. Ma z Meksykiem miłe wspomnienia, bo wygrała ten turniej w 2023 roku. Niestety to, co stało się teraz, z byciem miłym nie ma nic wspólnego.

Dwa lata temu wygrała w Meksyku, a teraz została upokorzona

Sakkari została zniszczona. I to nie przez wysoko rozstawioną zawodniczkę, tylko przez 22-letnią Francuzkę Elsę Jacquemot. Jej rywalka w rankingu WTA jest jeszcze niżej, bo na 83. miejscu. Nie przeszkodziło to jednak w kompletnym zdemolowaniu Greczynki. Jeszcze w pierwszym secie Marii udało się powalczyć, przy czym przez "powalczyć" rozumiemy - wygrać dwa gemy. Nie miała nawet ani jednego breakpointu, by poważniej zagrozić Francuzce.

To jednak nic w porównaniu z drugim setem. W nim Sakkari już kompletnie nie istniała na korcie. Wygrała w nim łącznie tylko dziesięć wymian! Nie pozwoliło to na choćby jednego gema, a cała partia trwała tylko 27 minut. Jacquemot wygrała 6:2, 6:0 w ledwie 76 minut i zagra w 1/8 finału z Belgijką Elise Mertens. Sakkari z kolei ma coraz więcej powodów do zmartwień.

