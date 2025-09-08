Jest reakcja Świątek po finale US Open

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner po raz trzeci w tym sezonie spotkali się w finale turnieju Wielkiego Szlema. To między nimi rozstrzygnęły się losy końcowego triumfu w Rolandzie Garrosie, Wimbledonie, a teraz US Open. Tym razem, podobnie jak w Paryżu, zwycięsko z tego starcia wyszedł jak dotąd drugi w światowym rankingu Hiszpan. Po niespełna trzech godzinach wygrał 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 i sięgnął po swój szósty wielkoszlemowy tytuł. Jak na tę wiadomość zareagowała Iga Świątek?

Alcaraz pokonał Sinnera w finale US Open. Oto reakcja Igi Świątek

Polska tenisistka zna się z Alcarazem bardzo dobrze. W trakcie różnych imprez oboje mieli okazje wielokrotnie się spotykać. Podczas ostatniego Rolanda Garrosa wstawili nawet wspólne zdjęcie, gdy byli na pożegnaniu Rafaela Nadala. Przed startem US Open podróżowali nawet jednym samolotem po tym, jak oboje triumfowali w zawodach w Cincinnati. Można było więc się spodziewać, że wokół zwycięstwa Hiszpana Świątek nie przejdzie obojętnie.

I rzeczywiście tak było. 24-latka doceniła jego sukces i zdecydowała się na jeden drobny gest. Polubiła jego post na Instagramie, na którym wstawił swoje zdjęcie z trofeum. Tym razem obyło się jednak bez specjalnych komentarzy.

A komu w tym spotkaniu kibicowała Iga Świątek? Trudno powiedzieć. Polka dobre relacja ma nie tylko z Alcarazem, ale też z drugim finaliastą - Jannikiem Sinnerem. Z Włochem miała nawet okazję zatańczyć po zwycięstwie na Wimbledonie. Niestety tym razem nasza mistrzyni z US Open pożegnała się znacznie wcześniej niż wspomniani panowie, bo w ćwierćfinale przegrała z późniejszą finalistką Amandą Anisimovą.

