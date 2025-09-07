Iga Świątek ma "bliźniaczkę" w świecie tenisa. Aż trudno uwierzyć

W sobotę 6 września pierwsza rakieta świata nie pozostawiła wątpliwości co do tego, kto zasłużył na wygraną w finale kobiecego turnieju US Open. W pierwszym secie pokonała Anisimovą 6:3. Drugi rozstrzygnął się po tie breaku, ale i tam faworytka odniosła pewny triumf 7-3. Z kolei dla Amerykanki był to drugi wielkoszlemowy finał z rzędu, który przegrała. Poprzednim razem została rozgromiona 0:6, 0:6 przez Igę Świątek podczas Wimbledonu.

Sabalenka i Świątek? Statystyki nie kłamią, to tenisowe "bliźniaczki"

Znany profil The Tennis Letter, który na X zgromadził 200 tysięcy obserwujących, przy okazji sukcesu Białorusinki przytoczył statystykę porównującą ją do Igi Świątek. Jak się okazuje, pierwsza i druga rakieta WTA mają ze sobą sporo wspólnego jeżeli chodzi o grę w Wielkim Szlemie.

"12 lipca 2025 r. - Iga Świątek wygrywa Wimbledon, odnosząc tym samym swoje setne zwycięstwo w karierze w turnieju wielkoszlemowym. 6 września 2025 r. – Aryna Sabalenka wygrywa US Open, odnotowując tym samym swoje setne zwycięstwo w karierze w turnieju wielkoszlemowym. Obie pokonały w finale Amandę Anisimovą. Bliźniaki" - czytamy we wpisie The Tennis Letter.

Poza tym, że obie zawodniczki odniosły setną wielkoszlemową wiktorię w finałach zawodów i w dodatku z tą samą rywalką, przytoczona ciekawostka pokazuje jeszcze coś. Świątek i Sabalenka wyraźnie górują nad resztą stawki, właściwie w każdym wielkoszlemowym turnieju dochodząc do jego dalekich faz.

27-latka w ciągu trzech lat zaledwie raz odpadła na etapie ćwierćfinału zawodów. Miało to miejsce podczas ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. W tym czasie po dwa razy wygrała Australian Open i US Open. Polka także regularnie występuje w takich meczach, zresztą sześć wielkoszlemowych tytułów w karierze to liczba, która mówi sama za siebie.

