- Wydaję mi się, że jeśli Iga przegra z kimś w Nowym Jorku, to tylko z Jeleną Rybakiną lub Aryną Sabalenką. To są dwie wielkie zawodniczki, które mogą z nią wygrać, bo potrafią grać z Igą - wyznał Mats Wilander. I choć Kazaszka radziła sobie do pewnego momentu doskonale, to w czwartej rundzie zaskoczyła ją pogromczyni Jasmine Paolini Marketa Vondrousova. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:4, 5:7, 2:6 i Rybakina pożegnała się z turniejem.

Niespodziewana decyzja Jeleny Rybakiny. To koniec

Kazaszka od dawna miała problem z wyborem trenera. Jakiś czas temu współpracowała wyłącznie ze Stefano Vukovem. - Moim zdaniem całkowicie wyprał Jelenie mózg - mówiła o jego praktykach Barbara Schett. Jak ustalił "The New York Times", Vukov stosował wobec Rybakiny agresję słowną, nękał ją i poniżał, znęcał się nad nią psychicznie i regularnie doprowadzał do płaczu. Nazywał ją głupią. Mówił, że "bez niego wciąż byłaby w Rosji i zbierałaby ziemniaki". 38-latek został zawieszony, ale wciąż był blisko.

Rybakina następnie zatrudniła Davide Sanguinettiego, który miał rzekomo "nadawać na tej samej fali", co Vukov. Portal Spazio Tennis poinformował w czwartek rano, że po porażce z Vondrousovą zawodniczka rozstała się z włoskim szkoleniowcem. Dziennikarze zaznaczyli, że nie są zbytnio zaskoczeni, zwłaszcza że na początku sierpnia WTA oficjalnie zniosło zawieszenie Vukova. Mało tego, uważają, że samo zatrudnienie Sanguinettiego było jedynie "wypełnieniem wymuszonej nieobecności Stefano".

Rybakina już wcześniej wspominała, że wiele zawdzięcza Vukovowi. - Nigdy nie miałam z nim żadnych problemów. Po prostu miło go znowu widzieć w swoim narożniku - przekazała podczas US Open. - Dobrze się dogadujemy, nigdy nie mieliśmy problemów z komunikacją - dodała.

"Teraz, z Vukovem u boku, będzie mogła dokończyć sezon" - przekazał portal. Na ten moment nie wiadomo, jaki będzie kolejny turniej z udziałem Rybakiny. Nie można wykluczyć, że będzie to WTA 500 Guadalajara albo WTA 500 Seul. Na przełomie września i października zostaną za to rozegrane zawody WTA 1000 w Pekinie.

Jeśli chodzi o zmagania w US Open, to faworytką wydaje się teraz Aryna Sabalenka. Przed nami półfinały, a w nich Białorusinka zagra z Jessicą Pegulą, natomiast pogromczyni Igi Świątek Amanda Anisimowa zmierzy się z Naomi Osaką.

