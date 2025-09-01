Ależ sensacja! Rybakina nie wiedziała, co się dzieje. Oto czarny koń US Open

Jelena Rybakina (10. WTA) bez straty seta dotarła do czwartej rundy US Open. Na tym etapie wpadła na Marketę Vondrousovą (60. WTA), która wcześniej ograła m.in. Jasmine Paolini (8. WTA). I zaszła za skórę kolejnej faworytce.
Czeszka rozpoczęła mecz od przełamania, jednak dosyć szybko roztrwoniła przewagę (2:2). Jednak w dziewiątym gemie wykorzystała drugi break point, a przy własnym podaniu pierwszą piłkę setową i triumfowała 6:4.
W drugiej partii obie tenisistki dłużej potrafiły upilnować serwisu. W szóstym gemie Kazaszka przełamała na 4:2, lecz rywalka odpowiedziała przełamaniem powrotnym i stan meczu zaraz się wyrównał. Choć to Rybakina parła do przodu.
Przy stanie 5:4 miała ona break point na wagę wygrania seta. Zmarnowała go, a Vondrousova zdołała się obronić. Niedługo później doszło do podobnej sytuacji, tyle że z innym finałem - wyżej notowana zawodniczka wykorzystała okazję na przełamanie i wygrała 7:5.
Mimo to decydująca rozgrywka zaczęła się źle dla reprezentantki Kazachstanu, która straciła podanie (1:2). Potem nie była w stanie specjalnie zagrozić Czeszce, a ta potwierdziła przewagę kolejnym przełamaniem i serwowała po sensacyjny awans. Po obronie dwóch break pointów wykorzystała pierwszą piłkę meczową, co dało jej zwycięstwo 6:4, 5:7, 6:2 po 111 minutach gry.
Sprawdź też: Dziennikarz przeprosił Świątek. Potem znowu się zaczęło. "Nie rozumiem pytania"
W ćwierćfinale US Open Marketa Vondrousova postara się o kolejną wielką niespodziankę. Zagra bowiem z Aryną Sabalenką (1. WTA), która w nocy z 31 sierpnia na 1 września pokonała 6:1, 6:4 Cristinę Bucsę (95. WTA).
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!