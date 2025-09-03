Burza w Izraelu. Tak zostali potraktowani przez Norwegów. "Podwójna moralność"

Norwegia należy do tych krajów Europy, które potępiają ataki izraelskiego wojska na cywilów w Gazie nie tylko słowem, ale i czynem. Premier Jonas Gahr Store doprowadził do uznania przez swój kraj Palestyny jako państwo, a norweski fundusz majątkowy (jego aktywa to 2 biliony dolarów, czyli dwa roczne PKB Polski) zerwał współpracę z firmami izraelskimi i amerykańskimi, które inwestują w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu, które są uznawane za terytoria palestyńskie. W Norwegii dochodzi też do licznych demonstracji propalestyńskich. Ostatnia miała miejsce w Oslo 29 sierpnia.

Norwegia dochód z meczu przekaże Gazie

Nic więc dziwnego, że przyjazd reprezentacji Izraela na mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata budzi w Norwegii gorące reakcje. Najpierw gospodarze postanowili, że cały dochód z meczu zostanie przekazany na rzecz wsparcia humanitarnego mieszkańców Gazy.

"Ani my, ani inne organizacje nie możemy pozostać obojętni na cierpienia humanitarne i nieproporcjonalne ataki, na które ludność cywilna w Gazie jest narażona od dłuższego czasu. Chcemy przekazać dochody organizacji humanitarnej, która każdego dnia ratuje życie w Gazie i zapewnia aktywną pomoc doraźną na miejscu" – stwierdziła w specjalnym oświadczeniu prezes Norweskiej Federacji Piłkarskiej Lise Klaveness.

Izraelski Związek Piłki Nożnej ostro zareagował na taką decyzję Norwegów. I też wydał oświadczenie, w którym czytamy m.in.: "Zwykle nie komentujemy, w jaki sposób inne federacje decydują się wykorzystać swoje dochody, nawet jeśli są one zarobione dzięki meczowi z naszą dumną drużyną narodową... Byłoby jednak miło, gdyby część pieniędzy została przeznaczona na potępienie Masakry 7 października lub dla uwolnienia 50 zakładników [przetrzymywanych przez Hamas]. Upewnijcie się, że fundusze nie są przekazywane organizacjom terrorystycznym lub w nielegalnych celach".

Kolejna decyzja Norwegów uderzyła w Izrael

Klaveness prawie rok temu, tuż po losowaniu eliminacji zwróciła uwagę, że jest ono dla Norwegów szczególnie trudne również pod względem poza sportowym. "Jesteśmy bliżej regionu i Palestyńskiej Federacji Piłki Nożnej niż większość innych federacji europejskich, ponieważ pracujemy tam na miejscu od ponad 10 lat, z trenerami, którzy tworzą zajęcia piłkarskie dla dzieci w szkołach i obozach dla uchodźców" – powiedziała.

Teraz gospodarze podjęli kolejną decyzję, która uderza w izraelskich piłkarzy. Władze Norwegii zdecydowały, że goście mogą przybyć do Oslo nie wcześniej niż dzień przed meczem. Trener Izraela Ran Ben Shimon planował trochę dłuższy pobyt w stolicy skandynawskiego państwa, aby drużyna mogła się lepiej przygotować do meczu, który może zadecydować o szansach na awans na turniej, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Norwegowie jednak poinformowali, że nie będą w stanie zagwarantować Izraelczykom pełnego bezpieczeństwa przy dłuższym pobycie.

Izrael oburzony decyzją Norwegów: "Podwójna moralność"

Ta decyzja również spotkała się z oburzeniem w Izraelu. "Norwegia ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby przekazać je niezidentyfikowanym organizacjom charytatywnym, ale nie starcza jej pieniędzy, aby zapewnić ochronę przyjezdnym drużynom przed fanatykami? Powiedzcie mi, która inna drużyna jest traktowana w ten sposób podczas przygotowań do mistrzostw świata? Dlaczego tylko drużyna izraelska, w której składzie znajdują się zarówno Żydzi, jak i Arabowie, spotyka się z tak rażącą podwójną moralnością? Izraelscy piłkarze nie są odpowiedzialni za decyzje dotyczące polityki zagranicznej" - napisał na portalu X dziennikarz, Hen Mazzig, którego "New York Times" opisał go jako jednego z najbardziej wyważonych internetowych komentatorów od spraw Izraela i narodu żydowskiego.

Izrael zajmuje obecnie drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej MŚ. Zdobył sześć punktów w trzech meczach. Liderem jest Norwegia, która wygrała wszystkie cztery dotychczasowe mecze. Trzecie miejsce zajmują Włochy z trzema punktami w dwóch meczach. W tym tygodniu Izrael zmierzy się z Mołdawią, a w przyszłym miesiącu odbędą się kluczowe dla tej drużyny spotkania z Norwegią i Włochami.