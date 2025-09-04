Grabara wprost powiedział o tym, co zrobił Bułka. Tego już nie cofnie

Na początku lipca Marcin Bułka oficjalnie został zawodnikiem saudyjskiego Neom SC. Polski bramkarz na Półwyspie Arabskim zarobi pieniądze, jakich nie mógł mu zaoferować żaden inny klub. Jednocześnie zdaniem wielu tym ruchem wypisał się z gry dla reprezentacji Polski. - Jeśli chce konkurować z Łukaszem Skorupskim czy Kamilem Grabarą, trudno to robić z Arabii Saudyjskiej - ocenił Tomasz Hajto.

I faktycznie - Marcin Bułka nie znalazł się na liście powołanych bramkarzy na wrześniowe mecze reprezentacji Polski z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Sam zawodnik jednoznacznie skomentował decyzję selekcjonera Jana Urbana w mediach społecznościowych.

Kamil Grabara broni decyzji Marcina Bułki o transferze

Decyzję Marcina Bułki w obronę wziął Kamil Grabara, który został powołany do kadry. - Pracujemy w firmie X, a firma Z proponuje 10 razy więcej wynagrodzenia. Naturalną cechą ludzką jest to, że chcemy więcej. Jest bardzo mało ludzi, którzy są w stanie powiedzieć, że to, co mają, im wystarcza i nie chcą nic więcej. Bardzo łatwo ocenia się takie ruchy, nie będąc w takiej sytuacji, bo gwarantuję, że każdy piłkarz, który rzuca kamieniem w stronę innego za to, że zmienia klub na arabski, gdyby był w tej sytuacji, nie podjąłby takiej decyzji wcale tak łatwo - ocenił w rozmowie z Eleven Sports.

- Jeżeli ktoś kieruje swoją karierą w taki sposób, to dajcie mu to robić. Nikogo tym nie krzywdzi. Jeżeli Marcinowi to odpowiada, to dajcie mu robić to, co chce, bo to jest jego kariera i to on spędził całe swoje życie na tym, żeby w piłkę grać - dodał bramkarz Wolfsburga.

- Każdy transfer do Arabii jest inny. Marcin zrobił tak, jak uważał za słuszne i nie mnie to oceniać, czy to dobry, czy zły ruch - podsumował.

