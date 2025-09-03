Oto czym Robinho zajął się w więzieniu. "Ma zwiększoną ochronę"

Robinho został skazany na karę dziewięciu lat pozbawienia wolności za udział w zbiorowym gwałcie. Odbywa karę w zakładzie karym w Tremembe niedaleko Sao Paulo. To tzw. "więzienie celebrytów" - trafiają tam kryminaliści i przestępcy, którzy byli przed laty gwiazdami w różnych dziedzinach życia, albo ich sprawy trafiały na pierwsze strony gazet lub były szeroko omawiane w mediach. Robinho został tam doprowadzony w marcu 2024 r.

Tak Robinho żyje w więzieniu. Jest uwielbiany

Brazylijski dziennikarz Ulisses Campbell napisał książkę o tym słynnym zakładzie karym. Nosi tytuł "Tremembé: Więzienie sławnych". Opisał w niej losy m.in. Robinho, byłego reprezentanta Brazylii, uczestnika mistrzostw świata. Okazuje się, że były piłkarz jest mocno zaangażowany w życie więźniów na wielu płaszczyznach.

Robinho został więziennym trenerem piłki nożnej. W Tremembe działa więzienny klub, który ma wydzielonych kilka sekcji i zespołów. O podziale decydują popełnione przestępstwa przez więźniów.

- Zazwyczaj w zawodach wewnętrznych w więzieniach drużyny dzielą się np. na żonatych więźniów i singli, grających w koszulkach czy bez koszulki, albo ze względu na kolor stroju. Ale w Tremembe jest inaczej. Kryterium podziału opiera się na przestępstwie, za które dana osoba została skazana. Dlatego dochodzi tam do takich meczów jak mordercy kontra gwałciciele. I Robinho jest trenerem jednej z tych drużyn - opowiedział Campbell w podcaście "Inteligência Ltda".

Według dziennikarza Robinho cieszy się w więzieniu dużą popularnością i autorytetem, jest podziwiany. Międzynarodowa sława daje mu też pewne korzyści. - Ze względu na swoją obecność w więzieniu ma zwiększoną ochronę. Ale inni też mają dzięki niemu korzyści. Pomyślcie o przywileju bycia trenowanym przez gwiazdę taką jak Robinho - mówił.

Pobyt Robinho w więzieniu sprawił, że znacząco wzrosła też liczba odwiedzających. Działał na nich jak magnes. - To był imponujący wzrost, bo aż o 30 procent. Krewni odwiedzających chcieli zobaczyć Robinho - przyznał Campbell. Dodał też, że ludzie proszą o autografy, nawet na koszulkach Santosu, w którym grał.

Robinho i jego prawnicy wciąż walczą o złagodzenie kary. W sierpniu został złożony wniosek do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy byłego piłkarza. Jego otoczenie przekonuje, że kara jest zbyt surowa i niedostosowana do prawa brazylijskiego. Wymierzono ją jeszcze we Włoszech, zgodnie z włoskim kodeksem karnym.

