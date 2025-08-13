UEFA nie miała litości. Jest komunikat ws. polskich klubów

Każdy z czterech polskich klubów wciąż ma szansę, by jesienią występować w europejskich pucharach. Lech Poznań, który zagra w IV rundzie el. Ligi Europy, jest już pewny gry co najmniej w Lidze Konferencji. O te rozgrywki walczą także Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Legia Warszawa chce odrobić straty w III rundzie el. Ligi Europy, ale w przypadku odpadnięcia z AEL Larnaką, również zagra o Ligę Konferencji. Polskim klubom wynikowo idzie dobrze, ale nie uniknęły nieprzyjemności. UEFA rozdała kilka kar.

UEFA nie miała litości. Kary dla polskich klubów

"Komisja Odwoławcza UEFA ukarała Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok za zachowanie kibiców podczas spotkań eliminacji europejskich pucharów. Lech został ukarany za domowy mecz III rundy eliminacji Ligi Mistrzów z serbskim FK Crvena zvezda. Kara Jagiellonii dotyczy domowego spotkania II rundy eliminacji Ligi Konferencji z serbskim FK Novi Pazar" - pisze portal 90minut.pl.

Lech Poznań został ukarany za blokowanie przejść, używanie środków pirotechnicznych, a także głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego, czyli za niewłaściwe banery. Najdotkliwsza kara to 30 tysięcy euro oraz częściowe zamknięcie stadionu podczas najbliższego meczu rozgrywek UEFA w roli gospodarza w zawieszeniu na dwa lata. Poznaniacy muszą także zapłacić osiem tysięcy euro za blokowanie przejść i 10 tysięcy euro za głoszenie nieodpowiednich treści na wydarzeniu sportowym.

Ukaranym klubem została także Jagiellonia Białystok. Decyzję w sprawie klubu z Podlasia argumentowano w podobny. 10 tysięcy euro oraz częściowe zamknięcie stadionu podczas najbliższego meczu rozgrywek klubowych UEFA w roli gospodarza to kara za rasistowskie i/lub dyskryminujące zachowanie w zawieszeniu na dwa lata. 15 tysięcy euro muszą zapłacić białostoczanie za głoszenie treści nieodpowiednich poprzez niewłaściwe banery, a 16 tysięcy euro za blokowanie przejść.

Lech Poznań po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów zagra w IV rundzie eliminacji do Ligi Europy z belgijskim Genkiem. Jagiellonia Białystok w czwartek rozegra rewanżowy mecz III rundy eliminacji do Ligi Konferencji, w którym zmierzy się z Silkeborgiem. W pierwszym spotkaniu w Danii było 1:0 dla zespołu Adriana Siemieńca. Na wygranego z pary Jagiellonia/Silkeborg w IV rundzie el. LK czekać będzie wygrany dwumeczu Hajduk Split/Dinamo Tirana.