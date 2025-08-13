Dramat Wojciecha Nowickiego. Mówi wprost: Niestety

Kilka dni temu Wojciech Nowicki złoty medalista igrzysk olimpijskich w Tokio (2020) w rzucie młotem poinformował w rozmowie z TVP Sport, że z powodu urazu kolana będzie musiał wycofać się z tegorocznych MŚ, które zostaną rozegrane we wrześniu w Tokio. W efekcie zabraknie go też w Diamentowej Lidze oraz na mistrzostwach Polski.

Dramat Wojciecha Nowickiego. Tłumaczy, co się stało

Teraz Wojciech Nowicki tłumaczy swoją decyzję o opuszczeniu mistrzostw świata.

- Po Eugene byłem optymistą, ten wynik mile mnie zaskoczył. Wtedy miałem poczucie, że wszystko idzie do przodu. Niestety, potem zerwałem mięsień prosty brzucha, potem doszło do tego kolano. Doszliśmy więc do wniosku, że ten pościg za mistrzostwami świata nie przyniesie efektu, przecież został do nich już tylko miesiąc. W ostatni czwartek kolano mocno spuchło, zebrał się w nim płyn. Myśleliśmy, że uda się to zaleczyć lekami, jednak ostatecznie doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu. Nie chcieliśmy doprowadzić do pogłębienia urazu, to byłoby znacznie gorsze - mówi Nowicki w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Ubiegłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu były pierwszą imprezą mistrzowską od dziesięciu lat, w której Wojciech Nowicki nie zdobył miejsca na podium. Nasz młociarz zajął siódme miejsce, nie dorzucił nawet do 78. metra. - O tym, co stało się w Paryżu, zadecydowały - po części - czynniki zewnętrzne. Przez to moja głowa nie dojechała na igrzyska. W ostatnim momencie nie wszystko zagrało, jak powinno - tłumaczył wtedy Nowicki.

Nowicki oprócz mistrza olimpijskiego wywalczył też w swojej karierze trzy mistrzostwa Europy (2018, 2022, 2024), brązowy medal igrzysk (Rio 2016) oraz dwa srebra (2022 i 2023 i trzy brązowe medale mistrzostw świata (2015, 2017 i 2019).

Rekord Nowickiego wynosi 82,52 metra, który ustanowił 4 sierpnia 2021 roku na IO w Tokio. To 3. wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Dalej rzucali tylko Szymon Ziółkowski oraz Paweł Wajdek (odpowiednio 83,38 i 83,93).