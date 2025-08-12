Trwa turniej WTA 1000 w Cincinnati. Iga Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej wygrała z Anastasiją Potapową 6:1, 6:4, a trzecią przeszła bez gry.

W tej fazie imprezy w USA Polka miała się zmierzyć z Ukrainką Marta Kostiuk. Ale rywalka oddała mecz walkowerem, już dzień wcześniej zgłaszając kontuzję. W efekcie Świątek po sobotnim występie w drugiej rundzie kolejne spotkanie rozegra dopiero w środę, w rundzie czwartej.

W poniedziałek numer trzy światowego rankingu WTA poznała swą następną rywalkę. Będzie nią Sorana Cirstea. Rumunka ma 35 lat, na liście WTA zajmuje obecnie dopiero 138. miejsce (w najlepszym momencie swojej kariery była 21.), a w Cincinnati wygrała 6:1, 4:6, 6:3 z Chorwatką Vekić, 7:6, 2:6, 6:4 z Magdaleną Fręch i 6:7, 6:4, 6:4 z Chinką Yuan.

Świątek z Cirsteą zagra już piąty raz w karierze. Wszystkie poprzednie mecze wygrała Iga. Przypomnijmy wyniki:

5:7, 6:3, 6:3 dla Świątek w czwartej rundzie Australian Open 2022

6:2, 6:3 dla Świątek w ćwierćfinale Indian Wells 2023

6:1, 6:1 dla Świątek w drugiej rundzie Doha 2024

6:1, 6:1 dla Świątek w trzeciej rundzie w Madrycie 2024

Zacięty był tylko pierwszy mecz. Ale najpewniej w pamięci kibiców pozostał szczególnie ten z Dohy. Bo zaraz po nim Rumuni wysunęli absurdalne zarzuty w kierunku naszej tenisistki.

Świątek nie chciała pocieszać rywalki

Na korcie Świątek totalnie zdominowała Cirsteę. Pokonała ją w pełni zasłużenie aż 6:1, 6:1 w zaledwie godzinę i minutę. Chwilę po ostatniej piłce w typowym, pomeczowym wywiadzie, zwyciężczyni była pytana m.in. o swoje prowadzenie w światowym rankingu (wówczas zaczynała już 90. tydzień w roli liderki) i o to, jak będzie spędzała wolny czas w Katarze. W odpowiedzi Świątek nie powiedziała nic kontrowersyjnego. Mimo to jeden z rumuńskich serwisów opublikował tekst pod tytułem: "Świątek wykazała się arogancją po meczu z Cirsteą".

"Polka postanowiła nie wypowiadać się na temat swojej rywalki, jak to zwykle bywa na turniejach tenisowych. Świątek okazała brak uprzejmości, nie wspominając o rywalce. Zamiast tego opowiedziała o rekordach, które nadal bije, ale także o tym, co będzie robiła w wolnym czasie w Dosze po zwycięstwie z Cirsteą" – krytykował tenisowy ekspert, Alexandru Tacina. A nawet dodawał, że Polka "nie chciała pocieszać Sorany".

Świątek rzeczywiście nie poświęciła pokonanej przeciwniczce ani słowa. Faktycznie często jest tak, że zwyciężczyni meczu mówi choć zdanie o swej przeciwniczce. Nawet czysto kurtuazyjne. Ale prawda jest taka, że Świątek absolutnie nie miała obowiązku mówienia o Cirstei. I wyrzucanie jej, że tego nie zrobiła, było bardzo dziwne. Co innego, gdyby Świątek nie podziękowała rywalce za walkę. Ale zrobiła to – po ostatniej piłce pod siatką doszło do tradycyjnego uścisku dłoni, do którego Iga dorzuciła nawet "Thank you".

Czy tym razem mecz Światek – Cirstea przyniesie więcej emocji czysto sportowych? Spotkanie czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati zostanie rozegrane w środę. Godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana.