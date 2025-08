Dość zaskakująco szybko, bo już w IV rundzie skończyła się dla Igi Świątek rywalizacja w Montrealu. Clara Tauson udanie zrewanżowała się Polce za porażkę z Wimbledonu, skutecznie wykorzystując zbyt dużą liczbę błędów naszej reprezentantki. Niemiła niespodzianka, ale też dla mistrzyń wielkoszlemowych pierwszy turniej po takim sukcesie często bywa dość trudny. Teraz Świątek zostaje w Ameryce Północnej, choć zmienia kraj z Kanady na USA. Jej kolejnym przystankiem jest bowiem turniej WTA 1000 w Cincinnati.

Oto drabinka Igi Świątek na turnieju WTA w Cincinnati

Turniej dla niej dość pechowy. Nigdy go nie wygrała, dwa razy odpadała w półfinale. W zeszłym roku z kolei nie brała w nim udziału, gdyż to właśnie przed turniejem w Cincinnati pobrano od niej próbkę, która wykazała obecność zakazanej trimetazydyny w jej organizmie. Jeśli szukać plusów, to przynajmniej nie ma do obrony żadnych punktów, może jedynie zyskać. We wtorkowy wieczór 5 sierpnia czasu polskiego rozlosowana została drabinka zawodów w stanie Ohio.

Świątek zmagania rozpocznie od drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Anastazją Potapową lub kwalifikantką. Polce na początek trafi się zatem teoretycznie łatwa rywalka. Do tej pory nasza zawodniczka rywalizowała z Rosjanką pięć razy i za każdym razem wygrywała. W kolejnym etapie może trafić na Martę Kostiuk lub Tatjanę Marię.

W czwartej rundzie możemy być natomiast świadkami polskiego pojedynku, ponieważ jedną z potencjalnych rywalek Świątek będzie Magdalena Fręch. Zwyciężczyni Wimbledonu może także mówić o szczęściu. Starcie z Aryną Sabalenką jest możliwe dopiero w półfinale, a z Coco Gauff w finale.

Drabinka Igi Świątek na turnieju WTA 1000 w Cincinnati

II runda: Anastazja Potapowa / kwalifikantka

Anastazja Potapowa / kwalifikantka III runda: Tatjana Maria / Marta Kostiuk

Tatjana Maria / Marta Kostiuk IV Runda: Magdalena Fręch / Soriana Cirstea / Donna Vekić / Victoria Mboko / Diana Sznajder

Magdalena Fręch / Soriana Cirstea / Donna Vekić / Victoria Mboko / Diana Sznajder Ćwierćfinał: Jekatierina Aleksandrowa / Beatriz Haddad Maia / Anna Kalinskaja / Peyton Stearns / Julija Starodubcewa / Amanda Anisimova

Jekatierina Aleksandrowa / Beatriz Haddad Maia / Anna Kalinskaja / Peyton Stearns / Julija Starodubcewa / Amanda Anisimova Półfinał: Aryna Sabalenka / Marketa Vondrousova / Emma Raducanu / Liudmiła Samsonowa / Jelena Rybakina / Elise Mertens / Madison Keys

Aryna Sabalenka / Marketa Vondrousova / Emma Raducanu / Liudmiła Samsonowa / Jelena Rybakina / Elise Mertens / Madison Keys Finał: Emma Navarro / Sofia Kenin / Karolina Muchova / Clara Tauson / Magda Linette / Belinda Bencić / Jessica Pegula / Jasmine Paolini / Linda Noskova / Daria Kasatkina / Elina Switolina / Coco Gauff

Jeśli chodzi o pozostałe Polki, to Magdalena Fręch zacznie zmagania od meczu z Soraną Cirsteą lub Donną Vekić. Z kolei Magda Linette zagra z Caroline Dolehide albo Rebeccą Sramkovą. Turniej w Cincinnati rusza w czwartek 7 sierpnia 2025 roku, a zakończy się 18 sierpnia.