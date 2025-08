62 tysiące osób przyszło na mecz drugiej ligi! To nie żart

Schalke 04 w sezonie 2022/23 spadło z Bundesligi. To był cios dla renomowanego klubu. Kibice jednak od razu pokazali, że są ze swoją drużyną na dobre i na złe. Nie odwrócili się bowiem od Schalke i sprawiali, że stadion podczas meczów zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej wyglądał pięknie. Nie inaczej było w ubiegły piątek.

Te dane robią wrażenie. Kibicowska moc w Gelsenkirchen

Na starcie nowego sezonu 2. Bundesligi Schalke podejmowało Herthę Berlin. Zainteresowanie tym spotkaniem było tak duże, że stadion prawie w całości został wypełniony przez kibiców.

Jak podał DW Sports, na trybunach zasiadło 62083 osób, a pojemność Veltins Areny to 62271 miejsc. W poprzednich latach rzeczywiście fani Schalke przyzwyczaili wszystkich do tego, że wspierają swój zespół, ale i tak frekwencja powyżej 60 tysięcy na meczu otwarcia i to drugiej ligi musi budzić podziw. Kibice mieli co świętować, bo gospodarze zwyciężyli 2:1.

Schalke ograło Herthę. Marzy o powrocie do grona najlepszych

Jeszcze w sezonie 2017/18 ekipa z Gelsenkirchen zdobyła wicemistrzostwo Niemiec, ulegając tylko Bayernowi Monachium. Później nastały mroczne czasy. Pierwszy spadek z Bundesligi nastąpił w 2021 roku. Później Schalke szybko wróciło do elity, ale następnie ponownie nie zdołało się utrzymać.

Od tamtego momentu siedmiokrotni mistrzowie Niemiec ugrzęźli w 2. Bundeslidze. Ich pozycje w dwóch poprzednich sezonach nie napawają optymizmem, ponieważ zajmowali odpowiednio 10. i 14. miejsce.



Tym bardziej władze klubu muszą docenić fakt, że kibice dalej tłumnie przychodzą na stadion. To ewenement na skalę światową.