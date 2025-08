Sensacyjne doniesienia ws. Kiwiora. Kolejny gigant chce Polaka

Wielkie kluby monitorują sytuację Jakuba Kiwiora w Arsenalu. Choć pojawiały się informacje, że Mikel Arteta chciałby go zatrzymać, to nie może zapewnić mu stałego miejsca w pierwszym składzie. Sytuację i chęć regularnej gry Polaka chcą wykorzystać inne drużyny, które mogą mu to dać. Mówiło się o zainteresowaniu Interu, Milanu, Olympique Marsylii, czy ostatnio FC Porto, do którego dołączył Jan Bednarek.

Juventus ma problem. Na ratunek... Kiwior

Teraz problemy pojawiły się w Juventusie i 25-latek miałby być alternatywą na środek defensywy tej drużyny. "La Gazzetta dello Sport" donosi, że podstawowy obrońca - Lloyd Kelly lada moment najprawdopodobniej odejdzie z klubu. Ma być bardzo ceniony przez kluby Premier League i spekuluje się, że najprawdopodobniej "wróci do domu" po krótkiej przygodzie ze Starą Damą. Przypomnijmy, 26-latek przeniósł się do Włoch w lutym w ramach wypożyczenia z Newcastle i został wykupiony przed KMŚ.

Lloyd Kelly to lewonożny środkowy obrońca, więc w przypadku jego sprzedaży Igor Tudor będzie szukał wzmocnień. Tu "La Gazzetta dello Sport" podaje kilka nazwisk. Wśród nich znalazł się reprezentant Polski - Jakub Kiwior. "Pomysłów (na zastąpienie Kelly'ego - przyp. red.) jest kilka, ale dwa lub trzy nazwiska są bardziej intrygujące niż inne. Rozciągają się one od zawodnika Arsenalu - Jakuba Kiwiora, który jest obecnie pod presją ze strony Porto, po młodego zawodnika, takiego jak Konstantinos Koulierakis z Wolfsburga" - czytamy.

"Kiwior, były zawodnik Spezii, gra w Anglii już od jakiegoś czasu. Wydaje się to dobry moment na powrót do Serie A: wszechstronny, doświadczony i lewonożny, Polak byłby najbardziej naturalnym i pewnym wzmocnieniem trio Tudora w przypadku odejścia Kelly'ego. Arsenal nie idzie na żadne ustępstwa i żąda co najmniej 25-30 milionów euro" - dodano.

"Mogą tylko mieć nadzieję, że jego los będzie odroczony"

Włoskie media przypominają, że po reprezentanta Polski zgłosiło się FC Porto, które - zdaniem tamtejszych dziennikarzy - "agresywnie się do niego zbliża". "Na tym etapie Juventus może tylko czekać i mieć nadzieję, że los Kiwiora zostanie odroczony do końca miesiąca, kiedy to ewentualne odejście Kelly'ego otworzy nowe możliwości. Anglik przybył z Newcastle za prawie 20 milionów euro" - zakończono.

Serwis Foot Mercato podał, że FC Porto zaproponowało Arsenalowi wypożyczenie z opcją wykupu za 27 mln euro. "Londyński klub nie chce rozstawać się ze swoim zawodnikiem" - podkreślono. Zdaniem serwisu klub byłby prędzej skłonny, by sprzedać defensora, a nie go wypożyczać.