77 minut i koniec meczu mistrzyni Australian Open! Aż trzy piłki meczowe

Amerykanka nie mogła mówić o przesadnym szczęściu do losowania. W pierwszej rundzie mierzyła się z Eleną Gabrielą Ruse (58. WTA), którą pokonała 2:1 w setach. W drugim spotkaniu jej rywalką była Serbka, plasująca się na 38. pozycji rankingu WTA. Chociaż w obu meczach Keys była faworytką, to jednak nieczęsto zdarza się, by zawodniczka pierwszej dziesiątki rankingu zaczynała od starć z takimi rywalkami.

Problemy w pierwszym secie, a później spacerek

Pierwszy set z Danilović pokazał, że Keys czeka w środę trudna przeprawa. Tenisistka z Serbii dotrzymywała tempa renomowanej rywalce. Nawet gdy została przełamana, chwilę później potrafiła odpowiedzieć jej tym samym. To sprawiło, że zawodniczka z USA do samego końca musiała drżeć o wynik. Ostatecznie jednak udało jej się wygrać 6:4.

Taki wynik pierwszej partii znacznie uspokoił faworytkę w drugim secie. Keys imponowała w nim zwłaszcza w elemencie pierwszego podania, którego skuteczność sięgnęła aż 92%. To pozwoliło kontrolować jej wydarzenia na korcie. W dodatku już w drugim gemie 30-latce udało się przełamać rywalkę. By powrócićdo gry, Danilović musiała odwdzięczyć się tym samym. Jednak przy wspomnianej skuteczności serwisu Keys, było to zadanie niesłychanie trudne.

Ostatecznie Serbce nie udała się ta sztuka, za to Keys w ósmym gemie ponownie przełamała zrezygnowaną rywalkę, ustalając wynik partii na 6:2.

W kolejnym spotkaniu rywalką Keys będzie lepsza tenisistka z pary Leylah Fernandez (38. WTA) - Laura Siegemund (104. WTA).