Klasy nie kupisz. Oto co Alcaraz zrobił na Wimbledonie

Tegoroczny Wimbledon obfituje w wielkie emocje. Już na etapie pierwszej rundzie z turniejem pożegnało się wielu znakomitych tenisistów. W tym gronie znaleźli się Alexander Zverev (3. ATP), Lorenzo Musetti (7. ATP), Holger Rune (8. ATP) i Daniił Miedwiediew (9. ATP). Niewiele zabrakło, żeby w tym gronie znalazł się również Carlos Alcaraz (2. ATP). Hiszpan urwał się ze stryczka, a na dodatek został bohaterem akcji także poza kortem.

Upał podczas meczu Alcaraza. Nagle zareagował

"Według brytyjskiego urzędu meteorologicznego, temperatury przekroczyły 32 stopnie Celsjusza, zmuszając graczy i widzów do wysiłku. Nieuchronnie, dwukrotny obrońca tytułu Carlos Alcaraz znalazł się w centrum akcji" - czytamy na stronie atptour.com.

Okazuje się, że hiszpański tenisista wykazał się empatią. Mecz został przerwany w momencie, gdy jeden z kibiców zasłabł z powodu wysokiej temperatury. Alcaraz podbiegł z butelką wody i momentalnie pomógł służbom medycznym.

- Gra w tak wysokiej temperaturze jest naprawdę trudna. Jeszcze trudniej, gdy gra się długie mecze. Gramy więc w brutalnych warunkach. To naprawdę trudne, ale jesteśmy tenisistami. Oczywiście kibice, nawet tutaj w Londynie, nie są przyzwyczajeni do takiej pogody. Siedzenie przez pięć godzin na trybunach bez ruchu, uderzające słońce, może być naprawdę trudne do zniesienia dla widzów - powiedział Hiszpan.

Sprawa już po zakończonym meczu znalazła swój finał w mediach społecznościowych. Konkretnie na portalu X. "Dziękuję Carlosowi Alcarazowi za troskę okazaną mojej mamie, która zachorowała podczas meczu tenisowego na korcie centralnym Wimbledonu. Mało prawdopodobne, że zobaczysz tę wiadomość, ale mogę spróbować! Dziękuję" - napisała córka seniorki.

Jej wpis dotarł do hiszpańskiego mistrza, który odpisał. "Bardzo proszę, to nic takiego! Mam nadzieję, że twoja mama czuje się dobrze. Wyślij jej ode mnie buziaka i dobrze się nią opiekuj!" - odparł Alcaraz.

Mecz Fogniniego z Alcarazem trwał 287 minut. Kibice przez blisko cztery i pół godziny siedzieli i śledzili pojedynek obu tenisistów. Hiszpan nie bez trudu pokonał Włocha. W drugiej rundzie zmierzy się z Oliverem Tarvetem. To zawodnik z ósmej setki światowego rankingu!