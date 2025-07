Djoković powiedział, co myśli o Sabalence. Poszło w świat

Czterech setów potrzebował Novak Djoković, aby pokonać Alexandre Muellera i awansować do drugiej rundy tegorocznego Wimbledonu. W niej zmierzy się z Danielem Evansem. Doświadczony Serb, cytowany przez portal puntodebreak.com, odniósł się do wielu spraw. Jedną z nich był wspólny trening z Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu pań.

Szczere słowa Djokovicia o Sabalence. Powiedział to

- To był mój pierwszy trening z nią. Powiedziałbym, że każdy sukces, jaki odniesie od teraz, należy przypisać mnie (śmiech). Żarty na bok, mamy świetne relacje. Wiem, że ma za sobą świetny zespół. Nie jestem zaskoczony, że radzi sobie tak dobrze. Uwielbiam jej osobowość i to, jak równoważy swoje sprawy poza boiskiem, swoje zainteresowania i to, jak wnosi swoją zaciekłość jako zawodniczka na boisko. Zasługuje na bycie numerem 1, jest bardzo konsekwentna - przyznał wybitny tenisista.

Djoković zdradził także, że wspólny czas i rozmowa z Sabalenką stanowią dla niego wyróżnienie.

- Po treningu zapytała mnie o kilka rzeczy. Zawsze cieszę się, gdy mogę się z kimś czymś podzielić. Jest to coś, co robiłem wiele razy z moimi kolegami z drużyny. To, o czym rozmawialiśmy, pozostanie między nami i mam nadzieję, że jej pomoże, nawet jeśli jest to coś, co słyszała już wcześniej. Być może usłyszenie tego ode mnie będzie miało na nią inny wpływ. Pochlebia mi, że numer 1 na świecie przychodzi do mnie i prosi o rady i pytania. To uprzywilejowana pozycja, w jakiej się znajduję" - dodał.

Kto jak kto, ale Djoković to postać, która jak żadna inna może udzielać rad. Z 24 wygranych turniejów wielkoszlemowych Serb aż siedmiokrotnie triumfował w Wimbledonie. Po raz pierwszy w 2011 roku, gdy pokonał Rafaela Nadala, a po raz ostatni w 2022 roku - wówczas okazał się lepszy od Nicka Kyrgiosa.

Sabalenka, która dwa razy odpadała w półfinale turnieju, może więc skorzystać z rad mistrza. Pytanie, czy w tym roku uda się jej po raz pierwszy wedrzeć do finału słynnego Wimbledonu.