Świątek ujawnia. Oto jej plan na Wimbledon

Wszyscy liczyli, że do przełamania Igi Świątek dojdzie na tak uwielbianych przez nią kortach ziemnych. Tyle tylko, że tam dość mocno rozczarowała. Najdalej dotarła do półfinału turnieju w Madrycie i Roland Garros. Na grę w finale rangi WTA czekała więc ponad rok. I w końcu się doczekała. W sobotę zagrała w decydującym o tytule starciu w WTA 500 w Bad Homburg, rozgrywanym na... trawie, a więc nawierzchni najtrudniejszej dla 24-latki. Kto by się spodziewał, że właśnie tutaj osiągnie najlepszy wynik sezonu. Tytułu ostatecznie zdobyć się jednak nie udało. Świątek przegrała 4:6, 5:7 z Jessicą Pegulą i musiała przełknąć gorzką pigułkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Iga Świątek zadowolona z gry w Bad Homburg. "Mam nadzieję, że uda się to przełożyć na grę w Wimbledonie"

Świątek zdążyła już nieco otrząsnąć się po porażce i udzieliła wywiadu dla Polsatu Sport. Podsumowała występ w Niemczech i zdradziła, co dzięki niemu zyskała. - Niezależnie od tego, jaki byłby wynik, to, że zagrałam bardzo solidny tenis przeciwko topowym zawodniczkom, sprawiło, że mam trochę więcej pewności siebie i trochę więcej rozumiem jeśli chodzi o grę na trawie - zaczęła.

- Mam nadzieję, że uda się to przełożyć na grę w Wimbledonie, chociaż nie zdążyłam jeszcze odbyć tu treningu. To jedyna wada grania w turniejach poprzedzających Wimbledon, że później jest trochę mniej czasu na przygotowanie już na obiekcie, ale mam nadzieję wykorzystać zdobytą pewność siebie w pierwszych rundach tutaj - zapewniała.

Tak więc pozostaje nam czekać na start Polki w imprezie wielkoszlemowej. W pierwszej rundzie zmierzy się z Poliną Kudermietową. I nie ulega wątpliwości, że będzie wielką faworytką. Zresztą powinna być też kandydatką do tytułu, szczególnie po tym, co pokazała w Bad Homburg. - Mam nadzieję, że będzie się cieszyć grą i będzie miała mniej nerwowych reakcji. To zupełnie niepotrzebne - mówił Lech Sidor w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Wskazał też, co zawodniczka musi poprawić w trakcie Wimbledonu.

Oto plan Świątek na Wimbledon

Sama Świątek w rozmowie z Polsatem Sport również wspomniała, co chciałaby robić w Londynie, by osiągać lepsze wyniki. - W Bad Homburg mogłam trochę częściej chodzić do siatki, więc może uda się to też w tym turnieju - mówiła, podkreślając, że takie zachowanie na trawie to "ogromny atut", a "zagranie woleja, który w ogóle się nie odbije od kortu, bo 'usiądzie' na trawie, jest wielką bronią".

Zobacz też: Sabalenka przeprasza za to, co zrobiła. "Naprawdę nie chciałam".

Pozostaje nam czekać na pierwsze treningi Świątek w Londynie, a także na mecze. Najdalej na Wimbledonie w seniorskiej karierze dotarła w 2023 roku, kiedy to zameldowała się w ćwierćfinale. "Jestem dumna z pracy, którą wykonaliśmy w ostatnich tygodniach, aby się rozwinąć i podjąć kolejne kroki. Ten codzienny wysiłek i zaangażowanie z dużą ilością odwagi i zabawy prowadzą do świetnego wyniku, który sprawia, że z satysfakcją i determinacją jadę na Wimbledon" - zapewniała Świątek na Instagramie.