Niepokojące wieści ws. stanu zdrowia Hurkacza. Celt mówi wprost

Hubert Hurkacz (39. ATP) nie nawiąże w tym roku do najlepszego swojego występu na Wimbledonie - w 2021 roku. Właśnie wtedy najlepszy polski tenisista awansował do półfinału turnieju (przegrał z Włochem Matteo Berrettinim), a w ćwierćfinale pokonał legendę tenisa - Szwajcara Rogera Federera. Teraz Hurkacz wycofał się z udziału w turnieju z powodu kontuzji. - "Razem z moim zespołem podjęliśmy decyzję, że w tym roku wycofam się z Wimbledonu. W trakcie przygotowań moje ciało zareagowało" - napisał m.in. Hurkacz w oświadczeniu. Mimo że Polak nie zagra na Wimbledonie, to i tak zarobi ponad 150 tysięcy złotych.

Dawid Celt mówi o kontuzji Huberta Hurkacza: Jest w procesie leczenia, rehabilitacji

Na temat kontuzji Huberta Hurkacza głos zabrał Dawid Celt, kapitan tenisowej reprezentacji Polski w programie Break Point.

- Z tego, co słyszę, Hubert jest w procesie leczenia, rehabilitacji, która wymaga czasu, by wszystko zaczęło się goić i zregenerować. Po kontuzji siłą rzeczy Hubert inaczej troszkę się poruszał, biegał, obciążał swoje ciało. Mogły porobić się przeciążenia i problemy np. z plecami. Nie był to duży problem, ale cały aparat ruchu mógł zacząć pracować inaczej. To trudna sprawa, bo w podświadomości uciekasz od bólu. Jeśli robisz to ileś razy, to zaczynasz doprowadzać do przeciążeń, mikrourazów, które koniec końców kończą się poważniejszymi kontuzjami - powiedział Celt.

Polskę na Wimbledonie reprezentować będą: Iga Świątek (8. WTA), Magdalena Fręch (25. WTA), Magda Linette (27. WTA), oraz Kamil Majchrzak (108. ATP).

Początek turnieju głównego w poniedziałek, 30 czerwca. Relacje na żywo z meczu Polaków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.