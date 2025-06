Ukraińcy od rana piszą o meczu Świątek - Switolina. Wypunktowali Polkę

Już we wtorek Iga Świątek zagra o półfinał Roland Garros. Jej przeciwniczką będzie Elina Switolina. Kto zapewni sobie awans? Nad tą kwestią dywagowały m.in. ukraińskie media. Wskazały, kto jest faworytką do zwycięstwa, ale od razu miały kilka uwag. Oto co powiedziały na temat Polki.