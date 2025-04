Pilny komunikat ws. meczu Igi Świątek w Madrycie. Jest decyzja

Iga Świątek we wtorkowe południe awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Rzymie. Wiceliderka światowego rankingu w dwie godziny i 36 minut wygrała z Rosjanką Dianą Sznajder 6:0, 6:7, 6:4 i zrobiła kolejny krok w kierunku obrony trofeum. "Gdyby mecz tenisa można było zakończyć po pierwszym secie, media z całego świata ogłaszałyby właśnie, że Świątek wróciła do trybu niszczycielki, a z kortu ziemnego może zmieść każdego. W wygranym przez Polkę meczu ze Sznajder widzieliśmy też i drugą twarz naszej tenisistki - niepewną, niespokojną. Już znaną nam z ostatnich tygodni. Ale warto zapamiętać 22 minuty, które coś mówią" - pisał w komentarzu z meczu Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Oto termin meczu Iga Świątek - Madison Keys

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Madrycie zmierzy się z Amerykanką Madison Keys (5. WTA), która pokonała w godzinę i 17 minut Chorwatkę Donnę Vekić (21. WTA) 6:2, 6:3. Polka będzie miała okazję zrewanżować się Keys za porażkę w półfinale tegorocznego Australian Open. Wtedy Amerykanka zwyciężyła 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

Organizatorzy turnieju w Madrycie we wtorek po godz. 18.30 poinformowali o planie spotkań na środę. Wiadomo już, że starcie Iga Świątek - Madison Keys rozpocznie się o godz. 13. Będzie to pierwszy pojedynek na korcie głównym - Manolo Santana Stadium. O tej samej porze na korcie Arantxa Sanchez Stadium rozpocznie się inny ćwierćfinał: Mirra Andriejewa (Rosja, 7. WTA) - Coco Gauff (USA, 4. WTA).

W środę odbędą się też dwa pozostałe ćwierćfinały kobiet: Elina Svitolina (Ukraina, 17. WTA) - Moyuka Uchijima (Japonia, 56. WTA). Ostatni ćwierćfinał wyłonią wtorkowe starcia: Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Peyton Stearns (USA, 44. WTA) i Marta Kostjuk (Ukraina, 36. WTA) - Anastazja Potapowa (Rosja, 39. WTA).

Wojna nerwów w meczu Świątek. Miny Fissette'a i Abramowicz mówiły wszystko

"To była prawdziwa wojna nerwów na korcie w Hiszpanii. Najpierw Rosjanka była bezradna, potem Polka zaczęła się częściej mylić, ale na końcu, po 2,5 godzinach zaciętej walki, wygrała. Realizator dostrzegł wymowne reakcje trenerów Igi Świątek" - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl w spostrzeżeniach z meczu Świątek - Sznajder.