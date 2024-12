Stało się. WTA wybrała tenisistkę roku!

Iga Świątek wygrała w 2024 r. cztery turnieje rangi WTA 1000, najwięcej ze wszystkich tenisistek. Do tego triumfowała czwarty raz w karierze w wielkoszlemowym Roland Garros i dołożyła brązowy medal olimpijski. Spędziła w tym roku 32 Te sukcesy to było jednak za mało, by zostać zawodniczką roku WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Świątek bez wygranej w plebiscycie WTA

Oprócz Świątek do nagrody były nominowane Aryna Sabalenka, Coco, Gauff, Jasmine Paolini i Qinwen Zheng. Przewidywano, że rywalizacja rozstrzygnie się między Polką i Białorusinką. Sabalenka wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe w tym roku (Australian Open i US Open), dwie imprezy WTA 1000 (w Cincinnati i Wuhan) oraz przejęła pozycję liderki rankingu WTA.

Ostatecznie nagroda powędrowała do rąk Sabalenki. To pierwszy tytuł zawodniczki roku w karierze Białorusinki. W poprzednich dwóch latach plebiscyt wygrała Świątek.

Pierwszego dnia tygodnia nagród WTA przyznano także tytuł dla najlepszej pary deblowej. Tytuł powędrował do włoskiego duetu - Sary Errani i Jasmine Paolini. Zdobyły złoto olimpijskie, wygrały turnieje w Linzu, Rzymie i Pekinie, dotarły do finału Rolanda Garrosa.

WTA Awards to nagrody przyznawane co roku przez WTA dla zawodniczek wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w danym sezonie. Pierwsza edycja plebiscytu odbyła się w 1977 r. Rekordzistką jest Steffi Graf, która otrzymała tę nagrodę aż osiem razy.