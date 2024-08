Szybko poszło! Raducanu już wyleciała z US Open

Występ Emmy Raducanu podczas tegorocznego US Open był jedną z potencjalnie ciekawszych rzeczy przed turniejem. Brytyjka ostatnimi czasy spisuje się całkiem solidnie. Docierała do 1/8 finału Wimbledonu czy 1/4 finału WTA 500 w Waszyngtonie. Z udziału w igrzyskach olimpijskich zrezygnowała i ogólnie od niespełna miesiąca nie widzieliśmy jej na korcie. Niemniej była nowojorska mistrzyni i tak mogła mieć spore nadzieje przed turniejem.

Emma Raducanu wkurzyła fanów jeszcze przed US Open

Raducanu stała się przy okazji "bohaterką" dość kontrowersyjnej sytuacji. Podczas jednej z konferencji prasowych zapytano jej, jak gra się wiedząc, że legendarny Andy Murray, także Brytyjczyk, zakończył już karierę. Tenisistka bardzo szczerze przyznała, iż dla niej nie ma żadnej różnicy, bo "wiadomości z wczoraj, dziś są już stare". Wielu fanów skrytykowało ją za to, uznając, że mogła okazać mistrzowi nieco więcej szacunku, nawet jeżeli chciała być szczera.

Jak jednak wiadomo, powiedzieć można wszystko, ale na koniec to, co najważniejsze rozstrzyga się na korcie. A tam w pierwszej rundzie na Raducanu czekała Sofia Kenin. Amerykanka jest dziś wyżej w rankingu WTA (54.) od Brytyjki (72.), ale faworytką była Raducanu. Wszak Kenin od czasu Roland Garros nie była w stanie wygrać więcej niż jednego meczu w turnieju, najczęściej żegnając się z rywalizacją już przy pierwszej okazji.

Sofia Kenin zaskoczyła. Raducanu nie znalazła na nią sposobu

Niemniej pierwszy set sprawiał wrażenie, jakby było dokładnie na odwrót. Raducanu przegrała go z kretesem. Błędów więcej popełniała niby Kenin (11:9), ale i tak większość wymian padała jej łupem, bo ofensywny styl gry Amerykanki (15:8 w winnerach) świetnie działał, przeciwko grającej jakby bez mocy Brytyjce. Efekt? Triumf Kenin 6:1 i brutalna pobudka dla jej rywalki.

Pobudka, która dała efekt. Raducanu zdecydowanie poprawiła grę w drugiej partii. Przede wszystkim zaczęła wygrywać punkty po trafionym pierwszym serwisie, czego mocno brakowało we wcześniejszej fazie meczu. Dała się co prawda raz przełamać, niemniej sama odpowiedziała dwoma i to ona tym razem wygrała 6:3.

O wszystkim zdecydował trzeci set. Obraz meczu w gruncie rzeczy niewiele się zmienił. Agresywna, popełniająca więcej błędów (ale i notująca więcej winnerów) Kenin kontra nieco bardziej wyrachowana Raducanu. Niemniej w kluczowych momentach lepsza okazała się Amerykanka. To ona wykorzystała jednego z dwóch breakpointów w szóstym gemie i nie dała sobie wyrwać tej przewagi do samego końca. Decydujący set padł jej łupem (6:4) i to właśnie Sofia Kenin awansowała do II rundy, gdzie czeka ją mecz z rodaczką Jessicą Pegulą.