Komentarz Lewandowskiej podbija sieć. Wystarczyły trzy słowa do Szczęsnego

Wojciech Szczęsny we wtorek ogłosił decyzję o zakończeniu kariery. "Dałem grze wszystko, co miałem. Dałem grze 18 lat mojego życia, każdego dnia, bez wymówek. "Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie" - napisał na Instagramie. Jego ruch wywołał wielkie zamieszanie w świecie piłki nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Anna Lewandowska reaguje na decyzję Wojciecha Szczęsnego. Króciutko

"W jednej chwili znalazłeś się w sercach wszystkich fanów Juventusu na całym świecie. Dzięki za parady i dzięki za uśmiechy: miłego życia, Tek!" - napisał jego ostatni klub. Głos zabrali również znani piłkarze, zarówno polscy (m.in. Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Kamil Grabara), jak i zagraniczni (m.in. Thibaut Courtois, Alvaro Morata, Antonio Ruediger). Kilka słów od siebie napisały także inne osoby ze świata sportu.

W tym gronie znalazła się również Anna Lewandowska, która zamieściła krótki komentarz pod wpisem bramkarza. "Gratulacje pięknej kariery" - napisała, dodając do tego emotikonę serca. Jej wpis cieszy się wyjątkową popularnością wśród internautów i zebrał już ponad 3 tys. polubień.

Anna Lewandowska uprzedziła męża ws. Wojciecha Szczęsnego

Na razie na decyzję 34-latka nie zareagował za to Robert Lewandowski. Być może dlatego, że we wtorek wieczorem (godz. 21:30) czeka go ligowy mecz z Rayo Vallecano i dopiero po nim publicznie pożegna długoletniego kolegę z reprezentacji Polski. Przy tym nie jest tajemnicą, że prywatnie bardzo się lubią i gdy mają okazję, spędzają ze sobą czas.

Jeszcze w trakcie Euro 2024 Lewandowski próbował namawiać Szczęsnego do kontynuowania kariery reprezentacyjnej. Ostatecznie losy bramkarza potoczyły się tak, że już w ogóle nie zobaczymy go na boisku. Jego licznik występów w kadrze zatrzymał się na 84 spotkaniach. Poza tym miał imponującą karierę klubową, w trakcie której reprezentował Juventus (2017-2024), AS Romę (2015-17), Arsenal (2008/09 i 2010-2015) oraz Brentford (2009/10). Zdobył m.in. trzy mistrzostwa Włoch (z Juventusem) i dwa Puchary Anglii (z Arsenalem).