Sceny na Wimbledonie. Rybakina gromiła i nagle dramat. Sinner nie dowierzał

Po porażce Igi Świątek (1. WTA) 6:3, 1:6, 2:6 z Julią Putincewą (35. WTA) na Wimbledonie nie ma już żadnego reprezentanta Polski w grze pojedynczej. - Pozwoliłam jej wrócić do gry w drugim secie. Nie powinnam była tego robić. Popełniłam też trochę błędów. Ale z pewnością ona wykorzystała swoją szansę - mówiła liderka światowego rankingu na konferencji prasowej. Tymczasem chrapkę na tytuł mają wielkie rywalki Polki. Jedną z nich jest m.in. Jelena Rybakina (4. WTA). W poniedziałkowe popołudnie Kazaszka w 1/8 finału zmierzyła się z Anną Kalinską (18. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przyciąga tłumy na Roland Garros. Co za kolejki!

Rybakina zmiotła rywalkę z kortu. Ta przeżyła wielki dramat

Spotkanie rozpoczęło się przed godz. 15:00. W pierwszej fazie pojedynku to rosyjska tenisistka przejęła inicjatywę. Od razu wygrała gema przy podaniu Rybakiny, po czym odskoczyła na wynik 3:1. Z pewnością nikt nie spodziewał się, że będą to pierwsze i ostatnie gemy wygrane przez Kalinską. A tak właśnie się stało.

Od tamtego momentu w jej grze ewidentnie coś się zacięło. Podrażniona Jelena Rybakina najpierw szybko odrobiła straty, po czym kompletnie zdominowała Rosjankę. Ta z grymasem na twarzy kontynuowała mecz. Widać było, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. Ostatecznie Kazaszka wygrała pierwszego seta 6:3. Druga partia również zaczęła się od jej popisu. Czwarta rakieta świata błyskawicznie wygrała trzy pierwsze gemy. Do czwartego już nie doszło.

Zrozpaczona Anna Kalinska przez kontuzję musiała skreczować, przez co mecz zakończył się jej porażką 3:6, 0:3. Rosjanka z trudem ukrywała łzy, schodząc z kortu. Na wszystko patrzył również jej rozgoryczony partner, którym jest lider rankingu ATP - Jannik Sinner. Za to Jelena Rybakina udowodniła, że jest jedną z faworytek do zgarnięcia tytułu. Największe wrażenie może robić aż siedem asów serwisowych, które zdobyła w starciu z Kalinską.

Teraz w ćwierćfinale Wimbledonu zagra przeciwko Elinie Switolinie (21. WTA). - Nie czuję presji. Myślę, że każda przeciwniczka jest wymagająca. Wiem, że zawsze muszę dawać z siebie wszystko. To właśnie staram się robić w każdym meczu. Po prostu cieszę się za każdym razem, gdy wchodzę na kort. Cieszę się, że zaszłam już daleko. Mam nadzieję, że dotrwam do końca - mówiła Rybakina tuż po przedwczesnym zakończeniu meczu z Rosjanką. Następnie Kazaszka podziękowała rywalce za starcie i życzyła szybkiego powrotu do zdrowia.