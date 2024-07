Mocny głos z Rosji o Idze Świątek. "To brzmi jak żart"

W sobotę z Wimbledonu odpadła Iga Świątek. Liderka światowego rankingu przegrała w 3. rundzie z Juliją Putincewą 6:3, 1:6, 2:6. Dla Świątek był to piąty start na londyńskich kortach i kolejny raz nie udało się jej awansować przynajmniej do półfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Anglia marnuje swój potencjał! Latające kufle, awantury

Najlepszym występem Polki na Wimbledonie pozostaje zeszłoroczny turniej, w którym doszła do ćwierćfinału. Wtedy nasza zawodniczka przegrała z Eliną Switoliną 5:7, 7:6(5), 2:6. W poprzednich latach było jednak gorzej.

W pierwszym występie w 2019 r. Świątek przegrała już w 1. rundzie. W 2021 r. doszła do 4. rundy, a rok później - tak samo jak w tym sezonie - odpadła w 3. rundzie. - Po Roland Garros nie odpoczęłam odpowiednio. Wiem, co zrobiłam źle i nie popełnię znów tego błędu - powiedziała Świątek na konferencji prasowej po porażce z Putincewą.

- Dosłownie zaraz wróciłam do pracy związanej ze sprawami poza kortem. Nie powinnam była tego robić. Może w przyszłym roku zrobię sobie wakacje, abym dosłownie nic nie robiła - dodała nasza zawodniczka, dla której teraz priorytetem będą igrzyska olimpijskie w Paryżu.

"To przeczyło wszelkiej logice"

Postawa Świątek komentowana była przez wszystkie największe media. Do postawy naszej zawodniczki odniósł się też słynny rosyjski trener - Wiktor Janczuk. Ten był bardzo zdziwiony nie tylko porażką Polki, ale też bardzo dobrą postawą Putincewej.

- To brzmi jak żart, nikt nie mógł się tego spodziewać. Powiedziałbym wręcz, że to jakieś nieporozumienie. To przeczyło wszelkiej logice. Ale Putincewa była świetna. Grała odważnie, walczyła do końca, pokazała odpowiedni charakter - powiedział Janczuk, cytowany przez portal sovsport.ru.

- Świątek grała mocno i szybko, ale w tym meczu kluczową rolę odegrały nerwy. Putincewa pokazała, że ma charakter, by być jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Ale pod względem umiejętności na pewno nie jest tak dobra jak Aryna Sabalenka. Mimo to Putincewa ma szansę wygrać Wimbledon. Zwłaszcza że zwycięstwo ze Świątek może ją natchnąć - dodał.

Sobotni mecz był piątym spotkaniem Świątek z Putincewą. We wcześniejszych czterech starciach Polka za każdym razem wygrywała pewnie i nie straciła w nich nawet seta. Teraz jednak pozostało jej dobrze przygotować się do igrzysk olimpijskich.

Impreza w Paryżu rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia.