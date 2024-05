Alarm na Roland Garros. Najczarniejszy scenariusz się potwierdza

Niemal od początku Roland Garros we znaki daje się kapryśna pogoda. W Paryżu niemal codziennie pada deszcz, przez co mecze są przerywane i przekładane na inne godziny. W środę ofiarą tego padł Hubert Hurkacz, którego starcie z Brandonem Nakashimą przerwano w końcówce pierwszego seta. A co z późniejszymi meczami?

Deszcz psuje dzień Rolanda Garrosa. Co z meczami Hurkacza i Świątek?

Spotkanie Hurkacza z Nakashimą zostało przerwane w okolicach 12:00 i według ostatnich komunikatów obaj panowie nie wyjdą na kort wcześniej niż o 14:30. Nie jest jednak wykluczone, że przez całą środę mogą mieć spory problem z ograniem spotkania. Wszystko przez niezbyt optymistyczne prognozy pogody w Paryżu.

Profil Tennis Updates w serwisie X zauważył, że przez cały dzień synoptycy przewidują opady deszczu. Według wielu prognoz te mogą nie nawet do godziny 23:00, a więc nie tylko Hurkacz i Nakashima nie wrócą na kort, ale również nie odbędą się kolejne z zaplanowanych spotkań. Większość z nich jest oczywiście rozgrywana na kortach bez dachu.

Radary burz wskazują, że największe chmury mogą zniknąć znad Paryża dopiero w okolicach 17:00. Sytuacja jest jednak dynamiczna i niewykluczone, że padać będzie przez cały dzień. Większość przewidywań zakłada, że w ogóle padać nie będzie dopiero w nocy ze środy na czwartek.

Kiedy gra Iga Świątek?

Więcej szczęścia od Huberta Hurkacza ma Iga Świątek. Liderka światowego rankingu na pewno zagra z Naomi Osaką po 16:00 w środę. Wszystko dlatego, że otrzymała od organizatorów przywilej gry na Court Philippe Chatrier, a więc centralnym korcie paryskich obiektów. Na najważniejszej arenie jest oczywiście dach i od 12:00 trwa na nim rywalizacja.