Świątek zaskoczyła Zendayę. Tego się nie spodziewała. "Piękne"

Do kin właśnie wchodzi film "Challengers", którego fabuła dotyczy świata tenisa. Zendaya gra w nim postać Tashi Duncan - gwiazdy i utalentowanej tenisistki, która zostaje trenerką swojego męża. Oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem jej męża zostaje były chłopak Tashi i jego najlepszy przyjaciel. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej. Reżyserem jest Luca Guadagnino, który raz był nominowany do Oscara za film "Tamte dni, tamte noce".

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Słynna aktorka wypowiedziała się nt. Świątek

Jedną ze stacji, która przeprowadzała wywiady z Zendayą i pozostałymi aktorami filmu "Challengers", był Eurosport. Jedno z pytań do rozmowy przekazała Iga Świątek. Młoda aktorka nie ukrywała zaskoczenia, że Polka była zaangażowana w jakimś stopniu w ten wywiad.

Liderka światowego rankingu nie mogła osobiście być podczas tej rozmowy ze względu na grę w turnieju w Madrycie. Ale prowadząca rozmowę Laura Robson odtworzyła nagranie z pytaniem Polki, które było skierowane do aktorki. Świątek zapytała, czy Zendaya dostrzega podobieństwa między życiem profesjonalnego sportowca, a życiem zawodowego aktora.

- To jest piękne pytanie! - rzuciła aktorka. Po chwili namysłu kontynuowała, zachwalając Świątek. Uważa, że ich podejście do kwestii zawodowych jest bardzo podobne.

- Miałam szczęście ją poznać, była dla mnie bardzo miła. Gdy ją oglądam na korcie, wyobrażam sobie, co musi czuć, gdy ludzie oczekują od niej gry cały czas na wysokim poziomie. Myślę, że pewnie powiedziałaby coś podobnego o tym, co ja robię. To bardzo podobne rzeczy, choć mówimy o innych światach - odpowiedziała.

Iga Świątek awansowała w czwartek do trzeciej rundy turnieju w Madrycie po pokonaniu Chinki Xiyu Wang w dwóch setach 6:1, 6:4. Kolejną rywalką tenisistki będzie Rumunka Sorana Cirstea.

Film "Challengers" z Zendayą w roli głównej zbiera naprawdę dobre oceny. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał 91 na 100 możliwych punktów na podstawie 161 recenzji. W bazie filmowej IMDb możemy znaleźć ocenę 7,7/10. Z kolei na Filmwebie spotkamy się z dwiema różnymi notami. 8,0 od krytyków i 6,7 od widzów.