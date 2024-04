Przełomowe wieści ws. gwiazdy Barcelony

Frenkie de Jong bardzo pechowo zakończył ostatnie El Clasico. Jeszcze przed przerwą musiał zejść z boiska z powodu kontuzji. Później przeszedł badania, po których stało się jasne, co mu dolega. "Doznał skręcenia prawej kostki. Wypada ze składu, a jego proces powrotu do zdrowia zadecyduje o jego dostępności" - przekazano w oficjalnym komunikacie klubu. W praktyce oznacza to, że w tym sezonie raczej już nie zagra.

Frenkie de Jong opuści Euro 2024? Holendrzy komentują

Początkowo pojawiły się nawet obawy, że pomocnik może opuścić Euro 2024. Dla reprezentacji Holandii, która rozpocznie zmagania od meczu z Polską, byłaby to ogromna strata. De Jong to podstawowy zawodnik kadry Ronalda Koemana.

Piłkarz Barcelony pozostaje w kontakcie ze sztabem medycznym kadry. Podczas spotkania z dziennikarzami Edwin Goedhart, dyrektor ds. medycznych holenderskiej federacji, zdradził, jakie są prognozy ws. 26-latka. - Na razie nie ma powodu zakładać, że nie da rady pojechać na Euro - powiedział, cytowany przez holenderski dziennik "De Telegraaf".

Frenkie de Jong nie wyjedzie z Barcelony. "Bardzo ważne"

Goedhart odniósł się również do koncepcji, aby De Jong i Memphis Depay z Atletico, również zmagający się z urazem, zamiast w Hiszpanii leczyli się w ojczyźnie. - Chcemy, żeby jak najszybciej wrócili do zdrowia. Treningi grupowe są pod tym względem bardzo ważne. Dlatego lepiej jest im w klubach, ciesząc się słońcem w środowisku, które dobrze znają. Jeśli mielibyśmy wątpliwości co do podejścia klubu do procesu rehabilitacji, to już inna historia - wyjaśnił.

Nieoficjalnie mówi się, że pomocnik Barcelony będzie pauzował przez pięć tygodni. Gdyby faktycznie tak było, powinien wrócić pod koniec maja. W takim wypadku raczej byłby dostępny na pierwsze spotkanie ME z Polakami. Odbędzie się ono 16 czerwca w Hamburgu.

Frenkie de Jong to 54-krotny reprezentant Holandii. Jego dorobek w kadrze to dwa gole i sześć asyst. Z powodu kontuzji, które wcześniej trapiły go w tym sezonie, ostatni raz w narodowych barwach zagrał 10 września zeszłego roku z Irlandią (2:1).