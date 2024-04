Linette przegrała, ale i tak zarobiła fortunę. Ogromna kasa za finał we Francji

Magda Linette (60. WTA) po kiepskim otwarciu sezonu w końcu się przełamała. Od początku tego roku kalendarzowego w turniejach WTA ani razu nie udało jej się awansować chociażby do ćwierćfinału. We francuskim Rouen zagrała zaś o trzeci w karierze tytuł. W niedzielnym finale zmierzyła się ze Sloane Stephens (39. WTA). Choć ostatecznie przegrała i tak ma wiele powodów do zadowolenia.

Wielka kasa dla Magdy Linette. Doszła do finału i zgarnęła krocie

Poznanianka może pochwalić się cennymi zwycięstwami nad wyżej notowanymi przeciwniczkami. Po drodze rozprawiła się m.in. z Arantxą Rus (53. WTA) czy Anheliną Kalininą (32. WTA). Dzięki wejściu do finału powiększy swój dorobek punktowy o 133 i w światowym rankingu WTA awansuje aż o 12 pozycji. Czeka ją też spory zastrzyk gotówki.

Organizatorzy turnieju WTA 250 w Rouen na nagrody dla tenisistek przeznaczyli 232 244 euro, czyli aż o 132,24 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Wiąże się to z podniesieniem rangi imprezy z WTA 125 na 250. Linette przypadnie kwota 18 110 euro, co przy obecnym kursie daje 78 054 zł.

Niespełna dwa razy więcej zarobi zwyciężczyni zmagań Sloane Stephens. Zgarnie dokładnie 30 650 euro, czyli 132 101 zł. Z kolei półfinalistkom Anhelinie Kalininie i Caroline Garcii (23. WTA) przypadnie po 10 100 euro, a więc 43 531 zł.

Dla Magdy Linette był to siódmy finał w karierze. Do tej pory triumfowała w nich dwa razy - w 2019 r. Nowym Jorku i rok później w Hua Hin.

