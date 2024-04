Rosyjska legenda totalnie zaskoczyła ws. Igi Świątek. Nie obyło się bez szpilki

Iga Świątek nie zdobyła trzeciego z rzędu tytułu w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. W sobotę przegrała w półfinale z późniejszą triumfatorką Jeleną Rybakiną. Mimo wszystko z ogromną przewagą nad rywalkami pozostanie liderką rankingu WTA. Postawę naszej tenisistki doceniają nawet Rosjanie. W ostatnim wywiadzie dla sports.ru o 22-latce mówiła słynna Swietłana Kuzniecowa. Chwaliła ją, ale nie zabrakło wymownej szpilki.

Świątek doceniona przez Rosjankę. "Bardzo pracowita"

Zwyciężczyni wielkoszlemowych US Open 2004 i French Open 2009 pytana była m.in., które zawodniczki obecnie występujące w tourze podziwia najbardziej. Nazwisko Świątek wymieniła w pierwszej kolejności. - Myślę, że Świątek zasłużyła na miano pierwszej rakiety świata - zaznaczyła. - Nie mogę powiedzieć, że podziwiam jej tenis, ale jest po prostu superprofesjonalistką i bardzo pracowitą osobą - dodała wymownie.

Sporo ciepłych słów powiedziała także pod adresem dwóch jej rywalek. - Zawsze mówiłam, że lubię tenis Muchovej, ale z powodu kontuzji i innych rzeczy niestety ostatnio nie osiąga już tak dobrych rezultatów. Aryna (Sabalenka) też gra świetnie. Myślę, że może być znacznie lepsza, ale są pewne czynniki zewnętrzne, które nadal to utrudniają - wyjaśniła.

Kuzniecowa chce wrócić po trzech latach. Co za zapał. "Stopniowo zwiększam obciążenia"

Kuzniecowa po raz ostatni na zawodowych kortach pojawiła się niespełna trzy lata temu w trakcie Wimbledonu. Od tego czasu zmaga się z kontuzjami, ale nadal oficjalnie nie zakończyła kariery. Nie wyklucza, że mimo 38 lat uda jej się jeszcze wrócić na kort. - Jeśli podejmę decyzję, aby oficjalnie zakończyć karierę, oczywiście ją ogłoszę. Ale teraz nie mam żadnych wieści. Robiłam operacje, o których nie chcę opowiadać. Są one związane z układem mięśniowo-szkieletowym. Stopniowo zwiększam obciążenia, ale kiedy odczuwam ból, przestaję. Nie mogę wrócić jak Rafa (Nadal - przyp. red.) On może mógł to zrobić, bo jest genialny. Jeśli ból nie zniknie, będę się zastanawiała. Na razie nie mogę jeszcze wrócić - tłumaczyła.

Swietłana Kuzniecowa i Iga Świątek przeciwko sobie zagrały tylko raz - w 2020 r. w Dosze. Polka miała wówczas dopiero 18 lat. Wysoko wtedy przegrała 2:6, 2:6. Kuzniecowa to była wiceliderka rankingu WTA. Największe sukcesy osiągała w pierwszej dekadzie XXI wieku. W 2004 roku wygrała US Open, w 2009 Roland Garros. Po raz ostatni na etapie ćwierćfinału Wielkiego Szlema była w 2017 roku (Wimbledon).