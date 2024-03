Świątek rozgrzewa fanów do czerwoności. Tylko zobaczcie, co zrobiła [WIDEO]

Iga Świątek w Indian Wells wszystkie mecze wygrała w dwóch setach, a w finale pokonała Marię Sakari 6:4, 6:0. Polscy kibice wciąż nie doczekali się jednak pierwszego meczu tenisistki w Miami. Wszystko przez fatalną pogodę. Jej starcie z Camilą Giorgi zostało przełożone na sobotni wieczór.

Świątek skrada serca fanów. Znów. Giżycko niczym Miami

Problemy z grą nie przeszkadzają jednak Idze Świątek w zyskiwaniu nowych kibiców. Głośno było o jej spotkaniu z hollywoodzką aktorką Zendayą, którą w kwietniu będzie można zobaczyć w roli tenisistki w filmie "Challengers". - Może ze mną poćwiczyć, kiedy tylko będzie miała na to ochotę - przyznała Polka. Wizytę aktorki na turnieju w Indian Wells odnotował nawet oficjalny profil WTA.

Przy okazji turnieju w Miami furorę w mediach społecznościowych robią też dwa nagrania, których główną bohaterką jest właśnie Iga Świątek. Na jednym z nich widać tenisistkę ćwiczącą grę, gdy płynie łodzią. "Iga Świątek trenuje przed meczem w Miami" - napisał internauta. Wideo zebrało ponad 26 tys. wyświetleń.

Fani mogą być jednak zaskoczeni prawdziwą historią kryjącą się za tym wideo. Świątek trenuje na nim z Piotrem Sierzputowskim. I nie ma to miejsca w Miami, a w... Giżycku na Mazurach. To nagranie polska tenisistka opublikowała w mediach społecznościowych w czerwcu 2020 roku. Oryginał można obejrzeć poniżej:

Ogromną popularnością cieszy się też bardziej aktualny film, nagrany przy okazji tegorocznego Miami Open, a na nim Iga Świątek zdradza, co chciałaby zbudować z klocków Lego. Jej miłość do tych klocków nie jest żadną tajemnicą, w styczniu rozpoczęła nawet współpracę z tym światowym gigantem. - O Boże to naprawdę dobre pytanie. Nikt go nigdy nie zadał. Najpewniej mają zestawy ze wszystkim, więc coś powiem i okaże się, że już to jest. Może kort Rolanda Garrosa? To by było fajne - powiedziała po chwili namysłu.

Teraz pozostaje jedynie liczyć na to, że w sobotę wieczór kibice w Miami w końcu zobaczą Igę Świątek na korcie. Jej spotkanie z Camilą Giorgi jest czwartym w grafiku kortu centralnego. Nie ma jednak pewności, czy w jego rozegraniu kolejny raz nie przeszkodzi pogoda.