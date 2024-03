Szalona podróż byłej nr 1 z Indian Wells do Miami. "Jeśli coś miało pójść źle, to poszło źle"

Storm Hunter (122. WTA) przygodę z tegorocznym turniejem w Indian Wells rozpoczęła od kwalifikacji w grze pojedynczej. Nie udało jej się dostać do drabinki głównej, albowiem w bezpośrednim starciu uległa Robin Montgomery (183. WTA) 6:3, 3:6, 6:4 i mogła skupić się już tylko na zmaganiach deblowych. W nich tradycyjnie dla tego sezonu stworzyła parę z Kateriną Siniakovą. Były rozstawione z numerem trzecim i aż do samego finału nie straciły nawet seta. W sobotnim meczu o tytuł Australijka i Czeszka uległy parze rozstawionej z jedynką Su-Wei Hsieh/Elise Mertens 3:6, 4:6.

Szalona podróż byłej nr 1 z Indian Wells do Miami. Rakiety w bagażu podręcznym

Była światowa jedynka deblistek Storm Hunter w ostatnich miesiącach notuje najlepsze wyniki w karierze singlowej i jest blisko debiutu w czołowej setce rankingu WTA, dlatego istotne dla niej są starty w najbardziej prestiżowych oraz punktowanych imprezach. Z Indian Wells musiała odbyć szybko podróż do Miami, gdyż dzień po finale debla miała zagrać pierwszą rundę eliminacji do turnieju singlowego na Florydzie.

- Jeśli przegram, jutro mam wolne, co już jest zwycięstwem. Jeśli wygram, nadal będę brała udział w turnieju. Tak czy inaczej, będzie to dla mnie korzyść - śmiała się Australijka przed meczem z Alize Cornet. Jej starcie z Francuzką trwało 2 godziny i 38 minut, ale zwycięsko wyszła z niego Hunter 7:6(1), 2:6, 6:4. - Szczerze mówiąc, nadal nie mogę uwierzyć, że wygrałam ten mecz. Nigdy w życiu nie czułam się tak zmęczona - wyznała po spotkaniu 29-latka w rozmowie z oficjalną stroną WTA. Zdradziła także kulisy swojej niecodziennej podróży z Indian Wells do Miami.

Wszystko swoje rzeczy zabrała z hotelu już na finałowy mecz, aby po wręczeniu trofeum szybko wziąć prysznic i ruszyć prosto na lotnisko. Udało jej się dotrzeć do Dallas, skąd miała udać się samochodem do Miami. - Nie byłam pewna, czy torby dotarły, ponieważ pozostawiono je na noc pod opieką linii lotniczych. Na wszelki wypadek w bagażu podręcznym znajdowały się dwie rakiety, buty i strój meczowy. Po odczekaniu 40 minut pojawił się bagaż i wynajęliśmy samochód - opowiada Storm Hunter. - To była jedna z tych sytuacji, w których jeśli coś miało pójść źle, to poszło źle. Dosłownie wychodziliśmy z wypożyczalni samochodów i wysięgnik, jakiego nigdy wcześniej w życiu nie widziałam, dosłownie spadł na samochód. To był ogromny huk - kontyunowała tenisistka.

Storm Hunter udało się dotrzeć na obiekty w Miami dopiero 45 minut przed rozpoczęciem rozgrzewki na korcie przed pierwszym meczem kwalifikacyjnym. Tym bardziej należy docenić fakt, że udało jej się pokonać dwie rywalki i awansować do turnieju głównego. W nim w piątek w drugiej rundzie zmierzy się z Emmą Navarro (20. WTA).