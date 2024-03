Iga Świątek powiedziała, co myśli o spotkaniu z Zendayą

Na korcie w Indian Wells dominowała Iga Świątek, a kinach od kilku dni króluje druga część "Diuny", w której jedną z głównych ról gra Zendaya. Aktorska gwiazda z trybun obserwowała grę Igi Świątek, a potem miała okazję spotkań się z liderką światowego rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zdradził, jak będzie wyglądała odprawa przed meczem z Estonią

Tak Świątek wspomina spotkanie z Zendayą. "Mam nadzieję"

Jak się okazuje, wizyta Zendayi na Indian Wells nie była przypadkowa. Miała związek z produkcją "Challengers", która już w kwietniu trafi do kin. Amerykanka wcieli się tam w postać tenisistki. - Byłam szczęśliwa, kiedy dowiedziałam się, że Zendayi podoba się tenis, i że zagra w filmie o takiej właśnie tematyce. To z pewnością bardzo ekscytujące przeżycie. Może ze mną poćwiczyć, kiedy tylko będzie miała na to ochotę - żartowała Świątek w jednym z wywiadów. Ich spotkanie zrobiło furorę w mediach społecznościowych, a obecnością gwiazdy Hollywood pochwalił się nawet oficjalny profil WTA.

Iga Świątek jest już w Miami, gdzie przygotowuje się do drugiego turnieju rangi Masters 1000 w ramach cyklu Sunshine Double. Polka wypowiadała się przed kamerami Canal+Sport, a podczas rozmowy została zapytana o odczucia po spotkaniu z Zendayą. - Ciężko mi ocenić, bo rozmawiałyśmy kilka minut i mogę powiedzieć, że na pewno skromna i normalnie stąpająca po ziemi. Fajnie było ją poznać i wydaje się super człowiekiem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja - stwierdziła Świątek.

Liderka światowego rankingu zmagania w Miami rozpocznie w piątek. Jej rywalką będzie Camila Giorgi (107. WTA). Spotkanie zostanie rozegrane nie przed północą z piątku na sobotę polskiego czasu.