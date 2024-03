Badosa zdradziła, co powiedziała Sabalence przy siatce. Prawdziwa przyjaciółka

Piątek dla wielu tenisistek był pechowy, bo w Miami panowała okropna pogoda. Badosa (80. WTA) z Sabalenką (2. WTA) miały duże szczęście, gdyż ich mecz przypadł akurat na czas, w którym warunki pozwalały rozegrać spotkanie. To nie udało się Idze Świątek (1. WTA). Jej pojedynek z Camilą Giorgi (108. WTA) został przełożony na sobotnie popołudnie, a i tak nie ma pewności, że to spotkanie się odbędzie.

Sabalenka pokonała Badosę. Hiszpanka wsparła przyjaciółkę

Wiele osób spodziewało się, że Sabalenka na turnieju WTA w Miami nie zagra przez śmierć Konstantina Kołcowa. Informacja o śmierci jej byłego partnera obiegła media kilka dni temu. Ostatecznie białoruska tenisistka zdecydowała się grać. W pierwszym meczu jej rywalką była Paula Badosa, czyli jej wielka przyjaciółka. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki na zmianę wygrywały swoje gemy. To zmieniło się dopiero przy wyniku 3:3. Sabalenka najpierw wyszła na prowadzenie po długiej walce, a następnie je podwyższyła. Badosa dała radę wygrać jeszcze jednego gema - mimo dwóch piłek setowych Sabalenki, ale w kolejnym Białorusinka byłą już górą.

W drugim secie Sabalenka niemal od samego początku była lepsza i wyszła na prowadzenie 3:1. Badosa dała jeszcze radę jej się postawić, była blisko doprowadzenia do remisu przy wyniku 3:4, ale ostatecznie przegrała 3:6.

Najwięcej po tym meczu będzie się jednak mówiło o wsparciu, którego Hiszpanka udzieliła przyjaciółce po zakończeniu spotkania. - Obie jesteśmy całkiem silne mentalnie. Obie jesteśmy silnymi kobietami. Udowodniła to. Ja to udowodniłam. Wiemy, jak się od tego odciąć podczas meczu (...).

Badosa nie ukrywała, że Sabalenka może wygrać turniej w Miami. - Tak jak mówiłam, jest bardzo, bardzo silną kobietą, o wielkiej osobowości. Widać to na korcie. Znam ją najlepiej z kortu. Nie byłam zdziwiona jej spokojem. Wiedziałam, że będzie grała bardzo dobrze, jakby nic się nie stało - powiedziała.

Obie zawodniczki miały bardzo wyjątkowy moment przy siatce. Po meczu podeszły do siebie i padły sobie w ramiona. Badosa ujawniła, co wtedy powiedziała Sabalence. - Życzyłam jej wszystkiego najlepszego. Zobaczymy czy dojdzie daleko na tym turnieju - zakończyła. Podkreśliła też, że czarne stroje obu był jedynie przypadkiem, nie umawiały się na to.

Kolejny mecz Aryna Sabalenka zagra przeciwko Ukraince Anhelinie Kalininie (36. WTA). To spotkanie zgodnie z planem powinno rozpocząć się w nocy z soboty na niedzielę.