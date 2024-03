Burza wokół Sabalenki. Gauff nie owija w bawełnę

We wtorek media poinformowały, że w Miami zmarł partner Aryny Sabalenki Konstantin Kołcow. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci, choć media spekulują, że mogło być to samobójstwo. O takim scenariuszu donosił m.in. portal by.tribuna.com, który rzekomo skontaktował się z policją. Wśród innych przyczyn wymienia się: zakrzep krwi, wypadek samochodowy albo alkohol.

"Śmierć Konstantina to niewyobrażalna tragedia. Choć nie byliśmy już razem, to moje serce jest złamane. W tym trudnym czasie proszę o uszanowanie prywatności mojej oraz jego rodziny" - ogłosiła Sabalenka w relacji na Instagramie.

Coco Gauff zareagowała na tragedię Aryny Sabalenki. "To jest jej sprawa"

Ostatnio w Miami odbyła się konferencja prasowa przed rozpoczęciem turnieju WTA 1000, na której zagościła Iga Świątek. Polka została tam zapytana m.in. o śmierć partnera białoruskiej tenisistki. - Kiedy się zobaczymy, na pewno złożę jej kondolencje - mówiła Świątek. O odniesienie się do tej samej kwestii została poproszona również Coco Gauff. Amerykanka zdradziła, czy już zdążyła wysłać wyrazy współczucia Sabalence.

- Wysłałam Arynie [Sabalence - przyp.red] kondolencie smsem - ujawniła, cytowana przez portal by.tribuna.com.

Kibice zastanawiali się, czy po takim dramacie Sabalenka wystąpi na turnieju WTA 1000 w Miami. Rozmyślenia te nie przypadły do gustu Coco Gauff. - Uważam, że powinni przestać rozmyślać nad tym, czy zagra na turnieju w Miami, czy nie. To jest jej sprawa. Powinniśmy uszanować jej decyzję i zostawić ją w spokoju - podsumowała Amerykanka.

Ostatecznie Aryna Sabalenka nie wycofała się z turnieju. Poprosiła jednak organizatorów o dodatkowy dzień odpoczynku, a ci przystali na jej prośbę, w związku z czym spotkanie z Hiszpanką Paulą Badosą (80. WTA) zostało przeniesione na piątek 22 marca. Potyczka ta odbędzie się o godzinie 16. Coco Gauff z kolei zmierzy się tego samego dnia o godzinie 17 z Argentynką Nadią Podoroską (78. WTA).