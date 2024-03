Oto mieszkanie Lewandowskiego w Warszawie. Same luksusy. Wiemy, ile kosztuje [ZDJĘCIA]

Robert Lewandowski znajduje się ostatnio w wyśmienitej formie. Od początku roku zaczął regularnie trafiać do bramki rywala i wreszcie grać na miarę oczekiwań. Potwierdził to zwłaszcza w starciu z Atletico Madryt (3:1), w którym nie dość, że zaliczył dwie asysty, to zdobył imponującą bramkę. Polscy fani wierzą zatem, że taką dyspozycję zaprezentuje również w najbliższym starciu z Estonią.

Kapitan reprezentacji Polski wspólnie z żoną Anną przylecieli w poniedziałek do Warszawy, gdzie rozpoczęło się marcowe zgrupowanie przed barażami Euro 2024. I choć piłkarz przebywa z pozostałymi zawodnikami w hotelu DoubleTree by Hilton, to ma również imponujące mieszkanie w stolicy, a konkretniej na Mokotowie. "Super Express" podał, że parę lat temu zapłacił za nie 11 milionów złotych, a jego sąsiadami są choćby Kuba Wojewódzki czy... Arkadiusz Milik.

Większość materiałów wideo z mieszkania możemy zobaczyć na profilu małżonki piłkarza. Ich sypialnia pomalowana jest na szaro, natomiast ma biały sufit. Znajduje się w niej duże kremowe łóżko, nad którym wisi kilka obrazów. Obok niego stoi za to sporej wielkości lustro, a na podłodze położone są winylowe panele.

Małżeństwo ma też bardzo duży salon. Można w nim zobaczyć jasną kanapę, miękki dywan, stół kawowy, stylowe lampy czy inne drogocenne meble. Na podłodze są szare panele, a wszystko zdobione jest przez rośliny, które stanowią ważną część mieszkania Lewandowskich.

Duże wrażenie robi również kuchnia. Nowocześnie wyposażona, zbudowana z wielu drewnianych elementów. Poza tym posiada wiele innowacyjnych sprzętów. Z takich oboje mogą skorzystać również na siłowni, która została zbudowana wewnątrz budynku.

Mieszkanie na Mokotowie nie jest jednak jedynym, które napastnik FC Barcelony kupił w stolicy. Kilka lat temu zainwestował również pieniądze na ul. Złotej 44, gdzie najdroższe lokum miało kosztować nawet siedem milionów funtów.

Portal Warszawa Nasze Miasto przekazał, że w najwyższym apartamentowcu w Unii Europejskiej 35-latek zapewnił sobie mieszkanie z dostępem do symulatora gry w golfa czy prywatnego kina. Posiada też salę z winami, która pomieści 10 tys. butelek. Ponadto może skorzystać z siłowni oraz basenu.

- To jedna z najlepszych rezydencji w Polsce. Na miejscu mam zapewniony program treningowy na odpowiednim poziomie, a do pełnowymiarowego basenu, siłowni czy spa mam kilka minut windą - stwierdził w rozmowie dla "Luxurious Magazine".