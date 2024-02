Rywalka Świątek podjęła decyzję. Klamka zapadła, radykalny krok. "Dziękuję"

Kilka miesięcy temu Maria Sakkari świętowała swój największy sukces w karierze, albowiem triumfowała w turnieju rangi WTA 1000 w Guadalajarze. W Meksyku brakowało co prawda wielu czołowych tenisistek świata - w tym Igi Świątek czy Aryny Sabalenki - ale takie osiągnięcie miało dać motywacje do wyjścia z kryzysu greckiej tenisistce. W dodatku umożliwiło jej awans do WTA Finals. W Cancun Sakkari przegrała wszystkie trzy mecze grupowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef KSW zdradził, jak sprzedają się PPV na walkę Adamek - Chalidow

Radykalny krok wielkiej rywalki Świątek po wypadnięciu z elity. Rozstanie z trenerem

Początek 2024 roku był obiecujący dla niegdyś trzeciej tenisistki świata. Wygrała wszystkie trzy mecze singlowe podczas United Cup, ale w Australian Open odpadła już w drugiej rundzie, odpadając z szerzej nieznaną Eliną Awanesian 4:6, 4:6. Dalszymi krokami były szybkie porażki w Abu Dhabi - 2:6, 1:6 z Soraną Cirsteą (22. WTA) - oraz w Dosze. W stolicy Kataru Maria Sakkari już w pierwszym meczu uległa Lindzie Noskovej (28. WTA) 6:3, 6:7(2), 5:7, choć w drugim secie miała piłkę meczową. Tak wczesna eliminacja będzie ją kosztować miejsce w czołowej dziesiątce rankingu WTA. W poniedziałek wypadnie z niej po raz pierwszy od września 2021 roku.

Kolejne rozczarowanie sprawiło, że 28-latka zdecydowała się rozstać ze swoim dotychczasowym szkoleniowcem, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Tom Hill był jej trenerem nieprzerwanie od 2018 roku. To z nim u boku Sakkari doszusowała do światowej czołówki przez 125 kolejnych tygodni znajdowała się w czołowej dziesiątce rankingu.

"Tom, dziękuję za wszystkie emocje, wsparcie na korcie i poza nim oraz wiarę, jaką we mnie miałeś od pierwszego dnia. Dorastaliśmy razem, a ty pomogłeś mi zrozumieć, że wszystko jest możliwe. Nie tylko uczyniłeś mnie lepszą tenisistką, ale także uczyniłeś mnie lepszym człowiekiem. Dziękuję, że zawsze chciałeś dla mnie jak najlepiej i zawsze mnie wspierałeś! Powodzenia w kolejnym rozdziale Twojej kariery" - napisała na Instagramie tenisistka z Grecji.

Jej trener Tom Haill również zamieścił szczery wpis pożegnalny: "Po sześciu wspaniałych latach razem Maria i ja kończymy naszą współpracę zawodową, ale nadal pozostaniemy bliskimi przyjaciółmi. Nasza podróż była pełna niesamowitych osiągnięć: wspinaczka na trzecie miejsce w karierze, półfinały Wielkiego Szlema, tytuł WTA 1000 i 125 tygodni z rzędu w TOP10. Maria jest nie tylko niesamowitą sportsmenką, ale także wspaniałą osobą. Praca z Marią była absolutnym przywilejem i jestem niesamowicie dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Oboje wierzymy, że jest to krok naprzód w naszych drogach, co pozwali nam odkrywać nowe możliwości i ekscytujące wyzwania, które stoją przed nami. Dziękuję, Maria, za niesamowitą podróż. Nie mogę się doczekać, co przyniesie Ci przyszłość!" - napisał szkoleniowiec.