Ons Jabeur zorganizowała w Katarze specjalne spotkanie. Stanęła po ich stronie

W sobotę 7 października fundamentalistyczna organizacja palestyńska Hamas zaatakowała Izrael z terytorium Strefy Gazy. Wystrzelone zostały dziesiątki rakiet i tysiące pocisków, zabijając wielu cywilów. Izrael odpowiedział kontrofensywą, w wyniku której zginęło ponad 2 tys. mieszkańców Strefy Gazy. Wydarzenia podzieliły społeczność międzynarodową. Jedna z największych rywalek Igi Świątek - Ons Jabeur - opowiedziała się za Palestyną.

REKLAMA

Zobacz wideo

"To przez co Palestyńczycy przeszli przez ostatnie 75 lat jest nie do opisania. (...) Stop przemocy i #WolnaPalestyna" - napisała kilka miesięcy temu na Insta Stories.

Stanowisko Ons Jabeur ws. konfliktu izraelsko-palestyńskiego pozostaje niezmienne. "Zawsze"

We wtorek 13 lutego Ons Jabeur (6. WTA) przegrała z Ukrainką Łesią Curenko (37. WTA) 0:2 (3:6, 2:6) i już na drugiej rundzie zakończyła swój udział w tegorocznym turnieju WTA 1000 w Dosze. Mecz trwał godzinę i 22 minuty. - To cios dla miejscowej publiczności, która traktuje Tunezyjkę jak swoją reprezentantkę - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Po odpadnięciu z turnieju rozgrywanego w Katarze, Tunezyjka spotkała się z piłkarzami reprezentacji Palestyny, którzy jakiś czas temu rywalizowali w Pucharze Azji. 29-latka zapewniła, że jej dotychczas przychylne stanowisko wobec kwestii palestyńskiej się nie zmieniło. - Jabeur podkreśliła, że zawsze będzie po stronie palestyńskiej. Międzynarodowe poparcie Palestyny ma na celu ponowne uwydatnienie okrucieństw, których w wyniku konfliktu, doświadczyli mężczyźni i kobiety - czytamy na stronie puntodebreak.com.

W minioną sobotę zakończyła się rywalizacja w Pucharze Azji. W meczu finałowym tego turnieju reprezentacja Kataru wygrała z Jordanią 3:1. Dzięki zwycięstwu Katarczycy zdobyli to trofeum drugi raz z rzędu. A jak poradzili sobie Palestyńczycy? Fantastycznie! Po raz pierwszy w historii awansowali do fazy pucharowej, mając w grupie Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hong Kong. Ich przygoda w Pucharze Azji skończyła się na 1/8 finału i porażce 1:2 z Katarem.