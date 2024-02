Świątek tak dobra jeszcze nie była. Rekord

Iga Świątek po nieudanym Australian Open ponownie zachwyca. Pierwsze dwa mecze w katarskiej Dosze rozegrała koncertowo. Najpierw w nieco ponad godzinę rozbiła Soranę Cirsteę (22. WTA) 6:1, 6:1, a w środę pół godziny dłużej rywalizowała z Jekateriną Aleksandrową (19. WTA). Choć wygrała 6:1, 6:4, mecz wcale nie był dla niej spacerkiem. Udowadnia to przede wszystkim jedna statystyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Aluron CMC Warta Zawiercie kolejnym finalistą TAURON Pucharu Polski. Bartosz Kwolek: Potrzebujemy resetu, jesteśmy na oparach

Iga Świątek pokazała, jak umie się bronić. Rosjanka bezradna

Polka kilkukrotnie była już w sporych opałach, ale za każdym razem wytrzymywała ciśnienie. Już w pierwszym gemie mogła zostać przełamana, ale Rosjanka nie wykorzystała dwóch breakpointów. Do końca pierwszej partii Świątek nie pozostawiła złudzeń, kto jest lepszy i oddała tylko jeden gem. Kłopoty pojawiły się w drugiej odsłonie. O jej losie przesądziło jedno przełamanie 22-latki. Mogło się jednak potoczyć zgoła inaczej.

W drugim gemie liderka światowych list przegrywała już 15:40 i wydawało się, że straci punkt przy własnym serwisie. Wtedy zachowała się jak prawdziwa mistrzyni, obroniła cztery breakpointy, po czym sama zgarnęła punkt. Groźnie było także przy stanie 5:4. Wtedy to Świątek nie wykorzystała aż czterech piłek meczowych, a sama dwa razy broniła się, by mecz nie potrwał dłużej. W końcu dopięła swego.

Świątek pobiła swój rekord sprzed pięciu lat. Co za skuteczność. Osiem na osiem

W sumie Świątek aż osiem razy w ciągu meczu mogła zostać przełamana. Nie stało się tak ani razu. Jak zauważył w portalu X Juan Ignacio, w tym aspekcie to jej rekordowy wynik. - Iga Świątek zaliczyła dzisiaj swój najlepszy występ w historii pod względem breakpointów. Obroniła osiem z ośmiu. To największa liczba breakpointów, z jakimi mierzyła się w jednym meczu w WTA Tour, przy czym ani razu nie została przełamana. Jej poprzedni najlepszy wynik to siedem na siedem w meczu z Kristyną Pliskovą w Lugano w 2019 roku - odnotował.

Niesamowita skuteczność Polki w tym elemencie być może przyda się również w czwartek. Świątek zagra o półfinał turnieju w Dosze w Wiktorią Azarenką (31. WTA). Jej mecz przewidziany jest jako trzeci w sesji i rozpocznie się najwcześniej po godz. 16:30.