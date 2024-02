Rywalki Świątek podjęły jednogłośną decyzję. Nie ma już odwrotu

Już za kilka dni tenisistki przeniosą się z Kataru do największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To właśnie w Dubaju odbędzie kolejny turniej rangi WTA 1000. W czwartek organizatorzy poinformowali, że na korcie zabraknie obrończyni tytułu, Barbory Krejcikovej. To nie jedyna zawodniczka, która opuści zmagania. Wycofała się też inna z rywalek. To o tyle dziwne, że jeszcze dzień wcześniej organizatorzy chwalili się jej zgłoszeniem.

3 Screen z Ibraheem Al Omari i Tracey Nearmy / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl