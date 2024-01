Kiedy finał Australian Open 2024? Uwaga na godzinę! [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Tegoroczna rywalizacja kobiet podczas Australian Open była pełna niespodzianek. Już na początku rywalizacji odpadło wiele zawodniczek z czołowej dziesiątki rankingu WTA. W trzeciej rundzie po porażce z Lindą Noskovą (50. WTA) z rywalizacją pożegnała się Iga Świątek (1. WTA).

Aryna Sabalenka czy Qinwen Zheng? Kto wygra Australian Open?

Skład finału częściowo jest także zaskoczeniem. Choć nie dziwi obecność w nim obrończyni tytułu Aryny Sabalenki (2. WTA), to nikt przed startem turnieju nie spodziewał się raczej, że drugą finalistką będzie Qinwen Zheng (15. WTA). Chinka ma szansę na życiowy sukces i pierwszy w karierze triumf w Wielkim Szlemie. Nie będzie miała jednak łatwego zadania.

Co ciekawe, Zheng awansowała do finału w Melbourne dokładnie dziesięć lat po tym, jak Li Na została pierwszą chińską tenisistką w finale turnieju wielkoszlemowego. "Ładnie się złożyło" - oceniła dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

Już wiadomo, że w rankingu WTA po zakończeniu turnieju dojdzie do zmian w czołowej dziesiątce. Dzięki świetnemu występowi awansuje do niej Qinwen Zheng, która od poniedziałku będzie notowana na siódmym miejscu. Sabalenka wciąż będzie wiceliderką ze stratą 865 punktów do Igi Świątek.

Kiedy finał Australian Open 2024? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Finał Australian Open Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng zaplanowano na sobotę 27 stycznia na godzinę 9:30 czasu polskiego. Dzień później o tej samej godzinie odbędzie się finał panów, w którym zagrają Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew. Transmisję telewizyjną z obu spotkań przeprowadzi Eurosport. Będzie ona także dostępna na platformie Player. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl Live.

