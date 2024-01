"Gigantyczny skandal" w półfinale ME w piłce ręcznej. Sędziowie nie skorzystali z VARu

Stawka tego półfinału była ogromna. Dla Szwecji wygrana oznaczała szansę na drugie z rzędu zwycięstwo w mistrzostwach Europy. Francja po raz ostatni złoty medal na tej imprezie zdobyła w 2014 roku.

Francja wygrała ze Szwecją. Gol nieprawidłowy? Szwedzi składają protest

Nic dziwnego, że walka w tym spotkaniu trwała cały mecz. Szwedzi przegrywali już sześcioma bramkami, ale do ostatniej chwili walczyli o każdy punkt i doprowadzili do wyniku 27:26. Wydawało się wtedy, że półfinał dla Szwedów jest już pewny. W momencie, gdy wybiła godzina gry, reprezentacja Francji potrzebowała cudu, żeby doprowadzić do dogrywki. I wtedy do tego cudu doszło. Elohim Prandi rzucił piłkę z rzutu wolnego w taki sposób, że nie dał żadnych szans bramkarzowi na skuteczną interwencję.

W dogrywce Szwedzi byli już wyraźnie słabsi i Francja wygrała 34:30. Tylko, czy gol Prandiego w ogóle powinien zostać uznany.

Zdaniem Szwedów - nie. I wydaje się, że mają rację, bo zgodnie z zasadami Prandi mógł jedynie oderwać tylko jedną nogę od podłoża. Francuz za to podniósł prawą stopę, zrobił krok, oparł się na niej i podniósł lewą stopę. To oznacza, że zdobyta przez niego bramka powinna zostać anulowana. I szwedzka federacja postanowiła zareagować i złożyć oficjalny protest, co zostało odnotowane przez europejską federację.

"Europejska Federacja Piłki Ręcznej potwierdza otrzymanie protestu od Szwedzkiej Federacji Piłki Ręcznej, który dotyczy meczu półfinałowego Francja vs Szwecja na mistrzostwach Europy 2024. Ten protest jest obecnie rozpatrywany i wszelkie informacje o nim będą przekazane w odpowiednim czasie" - czytamy w serwisie X.

Szwedzi czują się oszukani. "Gigantyczny skandal"

Ludzie związani ze szwedzką reprezentacją nie ukrywają wściekłości. W serwisie "Aftonbladet" czytamy krytykę w wykonaniu Jonathana Carlsbogarda, czyli mistrza Europy sprzed dwóch lat. - Po co im w ogóle VAR skoro z niego nie korzystają? Pod koniec meczu były trzy wątpliwe sytuacje i nie sprawdzono żadnej z nich. Myślę, że to skandal - powiedział po zakończeniu spotkania. Bramkarz Andreas Palicka w ogóle nie chciał oglądać powtórek tego gola. Stwierdził jedynie, że on i jego koledzy przegrali honorowo.

Zdaniem szwedzkiego sędziego Bjorna Ericssona, choć decyzja sędziego była błędna, to protest nic nie zmieni. - Możesz protestować, bo chcesz coś udowodnić, ale zgodnie z zasadami nie możesz oprotestować decyzji sędziego w sytuacji boiskowej - stwierdził.

Na ten moment w finale mistrzostw Europy zagra Francja z reprezentacją Danii. Finał odbędzie się już w niedzielę 28 stycznia, więc decyzja Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej powinna zapaść bardzo szybko - zdaniem "Aftonbladet" poznamy ją już rano 27 stycznia.

