Oto kolekcja samochodów Igi Świątek. Kosmiczne ceny

Iga Świątek jest liderką rankingu WTA i jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Dzięki temu może liczyć na odpowiednie zarobki. Tylko w zeszłym sezonie zainkasowała blisko 10 milionów dolarów, czyli ponad 40 mln złotych. Złożyły się na to m.in. wycięstwa w Rolandzie Garrosie i WTA Finals.

Oto samochody Igi Świątek. Cena robi wrażenie

Wielkie zarobki Polki łączą się z możliwością zakupu wielu ekskluzywnych produktów. Rok temu "Fakt" poinformował, że tenisistka była widziana za kierownicą Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Cena tego samochodu to ok. 804 tys. złotych. Dziennikarze dodali, że Świątek posiada również inny model - Panamera 4S e-hybrid, za który trzeba zapłacić ponad 870 tys. zł.

Polka nie kupiła jednak Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. To auto było nagrodą za zwycięstwo w turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie w 2022 r. Świątek otrzymała drugi taki samochód za sam udział w zawodach jako jedna z czterech najlepszych uczestniczek turnieju. W zeszłym roku triumfowała w tych rozgrywkach ponownie i za wygraną otrzymała model Taycan S Sport Turismo. Jego cena wynosi nieco ponad 800 tysięcy złotych.

Tenisistka zdradziła, że przekazała jedno z aut swojemu ojcu. - Kolor będzie wybierał tata, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ale ja mu mówię, że to trochę za nudny kolor i żeby zaszalał, bo może już nie mieć takiej okazji - powiedziała po finałowym meczu z Aryną Sabalenką w rozmowie z CANAL+ Sport.

