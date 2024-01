Oto najwyższy siatkarz na świecie. Bije wszystkich na głowę. "Siedziałem w domu pięć lat"

Morteza Mehrzad to jedna z największych gwiazd siatkówki. Nie tej klasycznej, a siedzącej, która z roku na rok staje się coraz popularniejsza. U Irańczyka w dzieciństwie wykryto akromegalię, czyli chorobę powodującą nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu. Oprócz tego sportowiec jako nastolatek przeżył wypadek samochodowy, w wyniku którego jego prawa noga przestała rosnąć i obecnie jest krótsza od drugiej aż o 15 centymetrów. Ogromny wzrost sprawił, że reszta społeczeństwa wytkała Mehrzada palcami, co doprowadziło do jego depresji.

Gigant przez pięć lat nie wychodził z domu. "Wszystko zmieniło się, gdy zostałem zaproszony do telewizji"

Kilka lat temu Morteza Mehrzad udzielił głośnego wywiadu, w którym przyznał, że 248 cm wzrostu znacząco utrudniało mu normalne funkcjonowanie. Dopiero rozpoczęcie siatkarskiej kariery i zdobycie popularności sprawiło, że Irańczyk mógł czuć się sobą.

- Przed rozpoczęciem kariery byłem kompletnie odizolowany od społeczeństwa. Siedziałem w domu przez pięć lat z powodu mojego wzrostu. Wtedy nie mogłem sobie nawet wyobrazić takiej przyszłości. Wszystko zmieniło się, gdy zostałem zaproszony do telewizji i później zaproponowano mi grę w siatkówkę na siedząco. Ten sport to prawdziwy cud, jaki mnie spotkał w życiu. Przed tym ludzie patrzyli na mnie z otwartymi ustami, a teraz chcą robić sobie ze mną zdjęcia i cieszą się, że mnie widzą - mówił w rozmowie z portalem paralympic.org.

- Byłem nieśmiały i niezbyt rozmowny, na początku bałem się rozmawiać, ale koledzy z drużyny bardzo dobrze mnie traktowali. Niepełnosprawni nie powinni bać się sportu. Jest dla nich niezbędny i dzięki niemu mogą łatwiej przystosować się do życia - dodał siatkarz, który ze względu na chorobę musi na co dzień poruszać się o kulach.

Te nie są mu potrzebne na parkiecie podczas meczów siatkówki na siedząco. W tym sporcie Morteza Mehrzad odniósł mnóstwo sukcesów. W jego gablocie znajdziemy dwa złote medale igrzysk paraolimpijskich (z Rio de Janeiro i Tokio) oraz krążki MŚ. Ostatnie mistrzostwo świata reprezentacja Iranu w składzie z 248-centymetrowym siatkarzem zdobyła w 2022 roku, pokonując ówczesnych gospodarzy - Bośnię i Hercegowinę - 3:0 (26:24, 32:30, 25:12).

